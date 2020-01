Evite el pánico: no hay alerta mundial por virus

China decretó una cuarentena de 21 millones de personas por el nuevo coronavirus, un agente infeccioso que afecta el sistema respiratorio y que apareció en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019. Esto equivale a seis veces la población de Uruguay o al 43 % del censo de ciudadanos en Colombia.

Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó que esta no es una urgencia sanitaria mundial, por lo que descartó declarar la alerta para este enfermedad de la que se cuentan más de 600 infectados y 18 fallecidos. El motivo es que no se han confirmado contagios entre humanos por fuera de China, “pero eso no significa que esto no vaya a suceder”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.