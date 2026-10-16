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El millonario contrato de urbanismo en un islote de San Andrés por el que la Fiscalía acusó al exgobernador

La Fiscalía acusó formalmente a Everth Hawkins por presuntas irregularidades en las obras turísticas de Haynes Cay. La investigación apunta a un posible detrimento de $4.330 millones, millonarios desembolsos y trabajos ejecutados sin permisos.

  • Everth Hawkins, gobernador de San Andrés entre 2020 y 2023, fue acusado formalmente por la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato de $11.125 millones para el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Gobernación de San Andrés
    Everth Hawkins, gobernador de San Andrés entre 2020 y 2023, fue acusado formalmente por la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato de $11.125 millones para el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Gobernación de San Andrés
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un proyecto para transformar uno de los atractivos turísticos de San Andrés terminó bajo la lupa de la Fiscalía por presuntas irregularidades contractuales, recursos públicos comprometidos y obras ejecutadas sin los permisos requeridos.

La investigación tiene como protagonista a Everth Julio Hawkins Sjögren, gobernador del archipiélago entre 2020 y 2023, quien fue acusado formalmente por su presunta responsabilidad en el direccionamiento de un contrato de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay.

El escrito de acusación, radicado el 15 de octubre de 2026, atribuye al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

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Según el ente acusador, el proyecto, cuyo valor ascendía a $11.125 millones, habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a los $4.330 millones por presuntos sobrecostos, recursos que no se ejecutaron ni se devolvieron y la omisión de descuentos correspondientes a impuestos, estampillas y sobretasas.

La Fiscalía sostiene que Hawkins habría tenido incidencia en decisiones determinantes para sacar adelante el negocio: la orientación del presupuesto, la selección del contratista y la modalidad de contratación.

Esto, pese a que la firma del contrato había sido delegada formalmente en el entonces secretario de Infraestructura.

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La investigación busca establecer cómo una iniciativa de infraestructura turística terminó contratada mediante un mecanismo que, según la acusación, no correspondía a las exigencias legales, y por qué se comprometieron recursos públicos sin que estuvieran garantizadas las condiciones técnicas y ambientales necesarias para desarrollar las obras.

Un contrato cuestionado desde su origen La Gobernación de San Andrés suscribió un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que, de acuerdo con la investigación, no habría acreditado la experiencia técnica necesaria para ejecutar una intervención de esta naturaleza.

Las presuntas irregularidades habrían comenzado antes de la ejecución material del proyecto. La iniciativa no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación y tampoco contaba con las autorizaciones correspondientes, según el expediente presentado por la Fiscalía.

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A estos cuestionamientos se sumó la modalidad de contratación. Para el ente acusador, el objeto del negocio exigía adelantar una licitación pública, pero la administración habría optado por la contratación directa.

El estudio de mercado previo también fue señalado como insuficiente, mientras que el proyecto se presentó bajo la figura de una gerencia estratégica, aunque en la práctica comprendía la ejecución de obras de infraestructura.

La participación de Aremca tampoco se habría limitado a la administración de los recursos.

Según la Fiscalía, la asociación subcontrató tanto la ejecución de las obras como la interventoría, un aspecto que hace parte de los cuestionamientos sobre la estructuración y el desarrollo del contrato.

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El organismo investigador sostiene que Hawkins habría conocido las anomalías que se presentaron durante el trámite contractual, así como los desembolsos realizados y la posterior suspensión de los trabajos.

Esa presunta intervención es uno de los puntos centrales de la acusación contra el exgobernador. Millonarios desembolsos y obras sin permisos Los movimientos de los recursos públicos constituyen otro de los ejes de la investigación.

Según la información contenida en la acusación, la Gobernación desembolsó $10.847 millones a una fiducia constituida por Aremca los días 11 y 12 de enero de 2023, meses antes de que las obras comenzaran formalmente, el 20 de abril de ese año.

Para entonces, el proyecto aún enfrentaba obstáculos relacionados con las autorizaciones necesarias para intervenir el islote.

Los trabajos arrancaron sin licencia ambiental de Coralina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sin los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).

Pese a esas condiciones, se construyeron una plataforma y kioscos turísticos que, por carecer de los avales correspondientes, afrontan el riesgo de demolición. Otro de los componentes fundamentales del proyecto, el muelle de acceso al islote, nunca llegó a ejecutarse.

El contraste entre los recursos desembolsados y las obras realizadas es uno de los elementos que sustentan la hipótesis de un detrimento patrimonial superior a los $4.330 millones.

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La Fiscalía atribuye ese posible daño económico a una combinación de presuntos sobrecostos, recursos sin ejecutar que no habrían sido reintegrados y descuentos tributarios que no se habrían aplicado.

La acusación deberá ser discutida en el escenario judicial correspondiente. Por ahora, los señalamientos constituyen la tesis de la Fiscalía y no equivalen a una declaración de responsabilidad penal contra Hawkins.

Una investigación que apunta a los contratos financiados con regalías

El caso de Haynes Cay hace parte de una estrategia de la Fiscalía para investigar presuntos actos de corrupción relacionados con proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

En esa labor participa un Grupo de Tareas Especiales integrado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Según la información divulgada por el ente acusador, durante seis meses ese equipo ha logrado la judicialización de 28 personas por el presunto direccionamiento de más de 1.252 contratos, cuyo valor conjunto supera los $3,7 billones.

La investigación contra Hawkins se suma así a las actuaciones dirigidas a esclarecer posibles irregularidades en la contratación pública y a establecer quiénes habrían intervenido en las decisiones que comprometieron esos recursos.

La Procuraduría también investigaba a Hawkins por otro contrato El expediente por las obras de Haynes Cay no es el único proceso disciplinario que ha enfrentado el exgobernador por presuntas irregularidades contractuales.

El 1 de diciembre de 2025, la Procuraduría informó sobre la apertura de una investigación contra Hawkins y otros dos exfuncionarios de la administración departamental por posibles anomalías en un contrato para mejorar ambientes de aprendizaje escolar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías por más de $8.500 millones.

En ese procedimiento también fueron vinculados Alfredo Alarico Escalona Peterson, entonces secretario de Infraestructura en 2022, y Nidia Angélica Hernández Vásquez, quien se desempeñaba como secretaria de Planeación en ese año.

La Procuraduría señaló que la Gobernación habría contratado a Aremca como entidad ejecutora de los trabajos sin que, aparentemente, reuniera la idoneidad, la capacidad y la experiencia necesarias para desarrollar el objeto del proyecto.

Se trata de una actuación distinta de la acusación penal por el contrato de Haynes Cay y, por tanto, sus alcances deben diferenciarse. Sin embargo, ambas investigaciones tienen un elemento en común: las dudas de las autoridades sobre la contratación de Aremca y su capacidad para ejecutar proyectos financiados con recursos públicos durante la administración de Hawkins.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Fiscalía acusó formalmente a Everth Hawkins?
La Fiscalía acusó formalmente al exgobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjögren por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un contrato de mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay. El escrito de acusación, radicado el 15 de octubre de 2026, le atribuye los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
¿Cuánto dinero habría comprometido el contrato de Haynes Cay y cuál sería el presunto detrimento patrimonial?
El contrato tenía un valor de $11.125 millones y la Fiscalía estima que habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a los $4.330 millones. El presunto daño económico estaría relacionado con sobrecostos, recursos no ejecutados que no habrían sido devueltos y descuentos tributarios que supuestamente se omitieron.
¿Qué irregularidades habría encontrado la Fiscalía en el contrato turístico de San Andrés?
La investigación señala presuntas irregularidades en la modalidad de contratación, un estudio de mercado insuficiente, la falta de inclusión del proyecto en el banco de proyectos de la Gobernación y la posible falta de experiencia técnica de Aremca. También cuestiona los desembolsos anticipados y la ejecución de obras sin las autorizaciones ambientales y marítimas requeridas.
¿Qué es Haynes Cay y qué obras estaban previstas en el proyecto turístico?
Haynes Cay es un islote del archipiélago de San Andrés vinculado a la actividad turística. El contrato de mejoramiento urbanístico contemplaba intervenciones de infraestructura turística, entre ellas un muelle de acceso, plataformas y kioscos. Según la Fiscalía, el muelle nunca se construyó, mientras que una plataforma y varios kioscos se levantaron sin los permisos correspondientes.

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