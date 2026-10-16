Eva Ferrer no se retracta de sus acusaciones contra Verónica Alcocer y anuncia pruebas documentales

La exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer, se mantuvo en sus señalamientos contra Verónica Alcocer durante la declaración que rindió ante la Procuraduría el jueves 15 de octubre.

La diligencia, relacionada con las denuncias que expuso en una entrevista con Vicky Dávila para Semana, se prolongó por más de cuatro horas y terminó sin que la exfuncionaria se retractara de sus acusaciones.

Según conoció ese medio, Ferrer reiteró parte de las afirmaciones sobre presuntas irregularidades en el entorno de la ex primera dama y anunció que aportará documentación y otros elementos con los que busca sustentar sus declaraciones.

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El encuentro se desarrolló de manera confidencial y tuvo que suspenderse debido a la hora y a las diferencias de huso horario entre los participantes. Mientras para Ferrer la sesión se extendió hasta cerca de la 1:00 a. m., hora europea, para su equipo jurídico concluyó aproximadamente a las 8:00 p. m., hora de Estados Unidos.

La diligencia quedó pendiente de continuación y será retomada la próxima semana. El procedimiento en la Procuraduría avanza en paralelo a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Tras conversaciones entre los abogados de Ferrer y la fiscal encargada del caso, se programó una nueva comparecencia para que la exconsejera se refiera a los audios divulgados por Semana, en los que calificó de “mafia” al círculo cercano de Alcocer.

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De acuerdo con la información conocida por ese medio, la defensa de Ferrer acordó con la Fiscalía una metodología de investigación orientada a verificar sus afirmaciones.

El procedimiento también contempla que los documentos y evidencias que se remitan a las autoridades colombianas sean enviados a funcionarios internacionales, con el propósito de que puedan ser considerados dentro de las respectivas verificaciones.

Las acusaciones de Ferrer apuntan directamente a Alcocer, a quien señaló de ser la supuesta cabeza de una estructura que, según su versión, estaría integrada por ciudadanos catalanes e italianos, Mario Fernández Alcocer —primo de la ex primera dama—, el senador Agmeth Escaf y Carolina Plata, amiga personal de Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro.

Por ahora, esas afirmaciones corresponden a los señalamientos de Ferrer y su veracidad deberá establecerse mediante las comprobaciones de las autoridades.

La documentación que anunció entregar y las diligencias pendientes serán relevantes para determinar si existen elementos que permitan respaldar sus denuncias.