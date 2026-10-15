Eva Ferrer declaró en la Procuraduría, pero sigue sin cumplir cita en Fiscalía

La exfuncionaria no ha atendido las tres citaciones anteriores de la Fiscalía, previstas para el 27 de agosto, el 29 de septiembre y el 14 de octubre de 2026. Sus reiteradas inasistencias han retrasado la diligencia en la que las autoridades esperan conocer formalmente su versión y las pruebas que pueda aportar sobre los señalamientos contra la exprimera dama.

Sin embargo, Ferrer todavía tiene pendiente su comparecencia ante la Fiscalía General, que la citó por cuarta vez para que entregue su versión sobre las acusaciones que ha hecho contra Alcocer. La nueva diligencia está programada para el próximo 21 de octubre y se realizará de manera virtual, según informó su abogado defensor, Jhony Batalla Mena.

Eva Ferrer, la española que fue amiga de Verónica Alcocer, declaró de manera virtual ante la Procuraduría por los señalamientos que ha hecho contra la exprimera dama. La diligencia se realizó desde España, donde permanece la exconsejera presidencial, luego de ser citada por el Ministerio Público.

Frente a esta situación, su defensa sostiene que las ausencias no obedecen a una falta de voluntad para colaborar con la justicia, sino a los riesgos que, presuntamente, enfrenta Ferrer por las declaraciones que ha entregado públicamente. Según su abogado, la española habría recibido amenazas contra su vida, por lo que ha condicionado su comparecencia a la existencia de garantías de seguridad.

En ese sentido, Batalla acudió el pasado 14 de octubre ante la fiscal encargada del caso para coordinar un esquema formal de protección que permita avanzar con la declaración. La intención, según explicó la defensa, es establecer las condiciones necesarias para que Ferrer pueda rendir su testimonio sin poner en riesgo su integridad.

El abogado también aseguró que Estados Unidos solicitará copias del testimonio y de las pruebas que su representada entregue ante las autoridades colombianas.

Estado del proceso judicial en la Fiscalía por denuncias de corrupción

Dentro del marco investigativo, Batalla hizo referencia a una causa a cargo de la Fiscalía 76 delegada para asuntos de corrupción. Este expediente se originó por una denuncia interpuesta por un representante a la Cámara del Centro Democrático a raíz de las grabaciones filtradas.

Aunque calificó los hechos como jurídicamente relevantes de llegar a corroborarse, la defensa reiteró que la citación judicial no puede darse de forma aislada a la protección personal de la exconsejera.

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“Entonces, a Eva no la pueden simplemente citar a la Fiscalía sin decirle: mire, vamos a manejarle un esquema de seguridad, usted va a tener protección, venga, por favor, declare, pero eso no ha sucedido”, afirmó.