Las condiciones de Eva Ferrer para declarar ante la Fiscalía tras recibir amenazas

Estando fuera del país y bajo un cerco de presiones tras la revelación de audios comprometedores, Eva Ferrer ha puesto una condición clara a la justicia colombiana: comparecerá y entregará pruebas solo cuando existan, a su juicio, verdaderas garantías para su vida tras presuntamente recibir amenazas.
Y es que el abogado Jhony Batalla acudió ante la fiscal encargada del caso este miércoles 14 de octubre para coordinar un esquema de protección formal que abra paso a la diligencia testimonial de la exconsejera.
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