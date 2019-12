¿Funcionó la estrategia de conversación por paro nacional que planteó Duque?

Cuando el presidente de la República, Iván Duque Márquez, convocó lo que llamó la ‘Gran Conversación Nacional’ para hacer frente al paro nacional que se inició el pasado 21 de noviembre, las críticas le llovieron. Los argumentos estuvieron basados en que invitar a un diálogo con los sectores que no estaban en las calles marchando radicalizaría el descontento y alejaría la solución a la molestia de la ciudadanía.

Sin embargo, casi un mes después de la convocatoria, el mandatario ha seguido adelante con la iniciativa mientras el impulso del Comité del Paro parece haberse diluido en medio de la temporada navideña y de una adición al pliego de peticiones de 104 puntos, que, incluso, miembros afines a la causa han calificado de absurda. ¿Ha funcionado entonces la estrategia del presidente?

El analista político John Mario González señala que la Conversación Nacional como estrategia de dilación para agotar al Comité del Paro ha funcionado. Sin embargo, agrega que el malestar en la opinión pública continúa y por esta razón no sería extraño que la ciudadanía retome protestas, incluso, con más fuerza, en enero cuando acabe la temporada festiva.

La razón para que los sectores sociales puedan hacer esto, según González, es porque a su juicio el Gobierno ha sido poco transparente con las protestas al intentar dilatar un dialogo certero con la ciudadanía para hacer frente al malestar social, que volcó a la gente a las calles por varios días.

De continuar la indignación social en enero, dice el experto, el presidente tendría que concentrarse en hacer una negociación, y desplazar la conversación nacional. No obstante, también existe la posibilidad de que pase todo lo contrario y la protesta se diluya debido a que el comité del paro hizo muchas propuestas que podrían considerarse absurdas.

Otro punto que destaca González consiste en que en el Comité del Paro no hay representación de algunos sectores que han salido a las calles para protestar y por este motivo podría seguir diluyéndose, mientras se fortalece la estrategia de diálogo del presidente Iván Duque. Agrega que, por ejemplo, la clase media y los jóvenes no tienen líderes dentro de la mesa del paro, que más bien está compuesta por sindicalistas o por personas que no necesariamente están en la misma línea que algunos de los que salieron a protestar.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y coordinador de la Conversación Nacional, así como del diálogo con el Comité del Paro, señala que lo que busca el mandatario de los colombianos es generar confianza entre los ciudadanos y darles solución a las preocupaciones sociales de miles de ciudadanos.

Según Molano, esta conversación ha tenido avances relevantes a nivel social en el poco tiempo que lleva, y proyecta tener muchas más soluciones para cuando finalice, el próximo 15 de marzo. El balance del Gobierno es que se han realizado 16 paneles presenciales con los distintos sectores en los que han participado alrededor de 1.000 personas y se han hecho más de 5.000 propuestas en la plataforma electrónica que el mandatario de los colombianos lanzó hace pocos días en Internet para este fin.

El director del Dapre resalta que producto de las reuniones con los distintos sectores, el Jeje de Estado les comunicó a los alcaldes que incluiría un rubro para la construcción de vías terciarias en la recién aprobada reforma tributaria, y así lo hizo. Esta inquietud fue manifestada al presidente por los mismos mandatarios locales en una de las primeras reuniones y se va a realizar con el objetivo de que los municipios más alejados y pequeños tengan más conectividad, sean más productivos, mejoren la calidad de vida y generen más empleo.

Otro punto importante, que asegura Molano se consiguió a través de esta conversación, fue el de incentivos tributarios para que las empresas generen empleos a jóvenes menores de 28 años. Esto está incluido en la Ley de Crecimiento Económico que fue aprobada en la madrugada del viernes en el Congreso para dar continuidad a la reforma tributaria que solo tendrá vigencia hasta el próximo 1 de enero, luego de que la Corte Constitucional declarara que tenía vicios de forma.

Así mismo, el funcionario destaca que tras la reunión con el gremio de los estudiantes, el jefe de Estado tomó la decisión de acelerar el ‘revolcón’ al Icetex para que los jóvenes no queden asfixiados por los créditos estudiantiles luego de haber culminado sus estudios. Agregó que se busca un plan de alivio a las deudas que hoy tiene muchos de los usuarios de este instituto.

Destaca Molano que debido al encuentro con los ambientalistas, el presidente tomó la decisión de firmar el acuerdo de Escazú hace algunos días con el fin de que Colombia pueda compartir información medioambiental con países de la región, pero también mejorar en la protección de los líderes sociales que se dedican a salvaguardar la naturaleza.

Lo mismo, señala el director del Dapre, ocurrió con la reunión entre los comerciantes que sufrieron pérdidas por el paro y el Gobierno. Se les abrió la posibilidad de acceder a una línea de crédito de Bancóldex, con ciertos beneficios para que puedan retomar sus labores.

“O sea que esta conversación demuestra que el presidente Duque tiene compromiso con resolver las inquietudes que tienen los colombianos”, dice Molano.

En relación al Comité del Paro, el representante del Gobierno asegura que desde el pasado 26 de noviembre se escuchó cuando sus miembros pidieron una mesa independiente de la Conversación Nacional. Recordó que en ese momento les entregaron un pliego de 13 peticiones que se les pidió ampliar para mayor claridad, sin embargo, tres semanas después presentaron 104, agrupadas en 13 capítulos.

“Por supuesto que el Gobierno las recibe, pero nos sorprendieron porque muchas de ellas son de orden constitucional, otras tiene que ver con otras ramas del poder público y algunas verdaderamente son insostenible desde el punto de vista financiero”, añade Molano.

Iván Garzón, analista político, manifestó que fue este motivo el que desprestigió el Comité del Paro, pero que otro sector de la ciudadanía sigue en medio del malestar social y que no distinguir esto también es un error del Gobierno porque ninguno de los dos sectores es menos importante que el otro.

Sin embargo, para el analista, el hecho de que el paro se haya enfriado no es consecuencia de la estrategia del Gobierno, sino de la temporada de Navidad y por esta razón habría que esperar hasta enero, cuando se retome la dinámica del país.

“Las encuestas están mostrando que el malestar y el desencanto van mucho más allá de la gente que está en las calles. La Conversación Nacional apenas está empezando y es muy pronto para ver los resultados porque no ha habido ningún acuerdo, pero como van las cosas la aprobación de la reforma tributaria va a hacer que el paro se retome con fuerza en enero”, señala Garzón.

En este sentido, el experto en política, Mauricio González, agrega que el Gobierno sigue demostrando poca capacidad para convertir en cambios reales las negociaciones y por esa razón no sería extraño que pasada la temporada de vacaciones vuelvan las manifestaciones y eso le que afecte la gobernabilidad al presidente.

“No sabemos si el Gobierno vaya a sentir en enero que podría continuar con la estrategia de dilación, de procurar que el comité de paro se enrede o que el Gobierno se vea forzado a la definición de unos temas. Habría que esperar”, complementa John Mario González.

González añade que la forma como se desenvuelva esta situación va depender también de la relación que el Gobierno defina con el Congreso, que ha sido atropellada durante este tiempo.