Varios de los usuarios afectados, reportaron los inconvenientes que estaban teniendo con la efectividad del servicio, a través de las redes sociales. Algunos de los comentarios fueron: “No me funciona el correo, no me salen llamadas y tampoco tengo cobertura de internet”; “@ClaroTeAyuda Sres Claro. Sin señal de datos y con red de llamadas intermitente desde hace 30 minutos. Cuánto más va a demorar? Alguna novedad que debamos saber los usuarios?”; “Oigan, @ClaroColombia está totalmente caído. No hay señal de datos y tampoco para hacer llamadas”, entre muchos otros comentarios, con mensajes similares y la misma queja para Claro.