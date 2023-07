EE. UU. busca que Colombia modernice sus aviones con los F-16

Colombia también tiene tecnología militar rusa. ¿El gobierno estadounidense ve riesgo en que se adquiera ese material del Kremlin y no de la Casa Blanca?

“Aquellos países que compraron equipos rusos en el pasado verán que no pueden obtener repuestos, mantenimiento, que no podrán mantener esos aviones en el futuro. Estados Unidos y nuestros socios han sancionado a la industria de defensa rusa hasta el punto en que no pueden obtener financiamiento, tampoco respaldar sus asociaciones de seguridad o acceder a las materias primas para producir esas piezas de repuesto. La industria de defensa rusa está sufriendo una falla estratégica en este momento y los socios de seguridad rusos no pueden respaldar su equipo, incluidos los aviones ruso”.

Venezuela, por ejemplo, también tiene armamento ruso. ¿Qué lectura hace de eso?

“Cada país tomará su decisión soberana, pero no veo que ningún país que tome esa decisión para apoyar a la industria de defensa rusa pueda hacerlo a largo plazo”.

Entonces, ¿están buscando que Colombia no respalde la industria militar rusa?

“Sí. Lo que le estamos pidiendo a cualquier socio que tenga un equipo ruso actual es que se deshaga de este porque no podrá operarlo por mucho más tiempo, también porque queremos asegurarnos de que no esté apoyando a la industria de defensa rusa, que está matando a los ucranianos en el campo de batalla”.

¿Ve riesgos a la seguridad regional que involucren a Colombia?

“Sigue habiendo problemas en toda la región, ya sea de actores estatales o no estatales, pero esas van a ser decisiones que el gobierno colombiano tendrá que tomar”.