Denuncian demoras de 4 años en registro sanitario de fármacos de dolencias huérfanas

El flujo y la disponibilidad de medicamentos esenciales en el país sigue en tela de juicio. Desde pacientes con trastornos mentales y con cáncer, hasta los que padecen de enfermedades raras o huérfanas , sienten esta problemática en su día a día. Entre tanto, la puja por respuestas al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) no cesa por parte de organizaciones de pacientes y farmacéuticas, a quienes no les satisfizo el más reciente “corte de cuentas” que esa entidad publicó sobre los trámites que ha evacuado de registros sanitarios de medicamentos.

Según el Invima –responsable de la vigilancia sanitaria–, 10.416 trámites se han atendido en lo corrido del año. Pero para organizaciones como la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) estas cifras son, cuando menos, “poco transparentes” y les causa preocupación.

En palabras de su presidente, Diego Fernando Gil, el Invima no aclara de esa cantidad de trámites “qué se aprobó, qué no se aprobó, sino que es información que suelta a medias”. En ese sentido, recalca que para agrupaciones como esa es importante señalar “cuál es el status de esos medicamentos atendidos”, pues “en el caso de enfermedades huérfanas no se puede improvisar y nos deben garantizar que las decisiones que tomen permita que los pacientes tengan opciones de tratamiento oportunas y eficaces”.