El escándalo Racero debilita al Gobierno Petro en plena discusión de la reforma laboral

No cesa la mala hora para el representante petrista David Racero. Nuevos audios que dejan al descubierto presuntas prácticas de clientelismo, abuso laboral y repartija de puestos siguen poniendo en jaque su mentado discurso de lucha contra la corrupció n y sus consignas en contra de las maniobras de la política tradicional. Sin embargo, a medida que se conocen nuevas revelaciones, las acusaciones adquieren otros matices y ahora parecen poner a tambalear, incluso, las banderas del Pacto Histórico y del propio Gobierno de Gustavo Petro.

No es para menos. Racero viene de ser presidente de la Cámara de Representantes y se ha consolidado como una de las máximas figuras del petrismo. “Vinimos a dar ejemplo y no vergüenza, a servir y no a servirnos”, proclama el congresista en su página web. Sin embargo, parece ser que –como en el caso de otros políticos–, las sonoras ideas se quedaron en el discurso. Muestra de ello es que hoy está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Procuraduría.

Seguramente esos mismos organismos ya tomaron nota de la más reciente denuncia en contra del representante. Este lunes, el periodista Daniel Coronell reveló audios que –sumado a los casos de clientelismo en el Sena y presuntos abusos en materia laboral–, evidenciarían un supuesto canje de puestos.

En los audios el representante petrista habla de un aparente intercambio de puestos con recomendados suyos. En estos habla con el entonces director de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros, sobre un canje de puestos: la vicepresidencia de la aseguradora estatal por la subdirección de la agencia de contratación pública Colombia Compra Eficiente (que maneja el Secop).

“Papi, recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva (...) puede que yo pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece”, dice, mientras que Ballesteros responde: “Papi, pero habría que ver qué nos dan desde Positiva porque supuestamente el man de Positiva iba a colaborarnos por la subdirección. Esa subdirección vale mucho, marica. Es la dirección que maneja el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública). Todos los favores de todas las entidades, marica”.