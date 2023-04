“Era un afán por quitarme el pantalón”: víctima de profesor Fabián Sanabria habla durante audiencia

El juicio contra el profesor Fabián Sanabria por denuncias de abuso sexual arrancó por el lado de las víctimas. Durante la primera audiencia en la que se busca establecer la responsabilidad de Sanabria en el delito de acceso carnal agravado por la confianza, la víctima y denunciante, Steven López, habló sobre lo sucedido esa noche del 23 de septiembre de 2013, cuando el profesor de la Universidad Nacional lo invitó a su apartamento bajo la excusa de darle una oportunidad laboral.

En su testimonio, López ratificó su denuncia contra el sociólogo y dijo que la idea esa noche era entregarle su hoja de vida, sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo cuando, al parecer, Sanabria le dio una bebida que lo mareó. En medio de la confusión, el profesor le dio un recorrido por la casa ubicada en el centro de Bogotá, pero fue tanto el malestar que López tuvo que sentarse en lo que parecía una cama y recordó que comenzó un forcejeo entre besos incómodos y resistencia por parte de la víctima.

“Yo me siento en su cama, como en la punta de la cama. Él con el peso de su propio cuerpo me va acostando. Hay empieza el forcejeo que para él era como un juego. Él empieza a besarme y eran unos besos muy babosos y él me babeo la cara y el cuello. Yo le decía que se esperara. Parecía como un demonio de Tasmania”, contó bajo juramento López, quien agregó que ante la fuerza y la violencia que usó Sanabria para someterlo, no tuvo otra salida que “rendirse” y fue en ese momento cuando lo abusó sexualmente.