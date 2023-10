“En Antioquia comprendo muy bien esa estrategia porque es un nicho que históricamente no ha sido favorable para la izquierda y, en este caso, para Petro. Por eso entiendo que sectores de centro y centro-derecha radicalicen totalmente la campaña en términos de Petro y no Petro. Eso se puede entender estratégicamente para ellos allí, pero cada territorio tiene sus características particulares”.

“He tenido todo un proceso empezando desde el liderazgo social, estudiantil y luego como profesor, antes de las elecciones legislativas de 2018. En mi experiencia en el Capitolio he aprendido que ser congresista no te hace de manera inmediata un líder político o un líder nacional. Hay compañeros que son elegidos, pasan los cuatro años y ni se enteran del papel tan importante que pudieron desempeñar”.

¿Cuál es su lectura de las elecciones en Bogotá?, ¿prevé que haya segunda vuelta?

“Sí, nosotros creemos que sí va a haber segunda vuelta entre Gustavo Bolívar y Carlos Fernando Galán. Esa segunda vuelta va a llevar a que toda la clase política, las maquinarias, los partidos tradicionales se vayan con Galán y ahí es donde nosotros vemos una oportunidad”.

¿O sea que cree que Galán perderá por sus alianzas en segunda vuelta?

“La ciudadanía bogotana es libre y consciente. Bogotá castiga fuertemente a esas maquinarias, a los políticos tradicionales, a ese bloque que se entreteje entre politiquería, clientelismo y políticos cuestionados. Si somos coherentes y seguimos haciendo una campaña como la que ha hecho Bolívar, vamos a tener una ofensiva que nos va a llevar a la victoria en segunda vuelta”.

¿Y cuáles son las alianzas que cree que afectarán a Galán?

“Mi mayor preocupación es la historia que tiene Carlos Galán con Cambio Radical, tal vez el partido más corrupto que tiene Colombia y la relación que él tiene con Germán Vargas Lleras. Que meta a Vargas Lleras por la puerta trasera porque no lo dice. Hacer alianzas políticas es válido con tal de que sea con personas que no están cuestionadas legalmente. Lo que no es serio es que Galán se pretenda mostrar como independiente cuando no lo es, o se pretenda mostrar impoluto cuando realmente lo que está haciendo es ser acompañado con políticos tradicionales. Si lo quiere hacer, pues que lo haga, pero de frente a la ciudadanía”.

Pero ustedes se aliaron con cuestionados en las elecciones presidenciales de 2022...

“A nosotros nos cuestionaban mucho, por ejemplo, el hecho de habernos aliado con Roy Barreras y Armando Benedetti. En mi caso, que vengo de una tradición más de izquierda o de este bloque alternativo, no he cambiado de camiseta y he sido consecuente con mi forma de pensar. La diferencia en nuestro caso es que el presidente Gustavo Petro nunca negó ni escondió a Roy (Barreras) o a Benedetti. Y cuando Benedetti creyó que tenía derecho sobre posiciones de poder, algo que está pendiente de esclarecerse, el presidente le dijo: no, aquí no es así”.