Lo que interesa es que las elecciones transcurran en un clima tal que se respeten los resultados, que se asegure que quienes van a exponer sus ideas lo hagan de manera transparente, que no haya constreñimientos a la población y sin mensajes que creen agresividad o violencia.

En diálogo con EL COLOMBIANO, monseñor insta a que haya elecciones en las que no solo se respeten los resultados, sino que haya garantías de seguridad y transparencia, y –particularmente– que se deje de lado la agresividad en la política. Pide también que los candidatos formulen propuestas que le apuesten al futuro del país e incluso, habla del ‘tarimazo’ que protagonizó el pasado sábado el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra. Insiste en que “el proyecto de Nación es lo que tiene que primar en este momento”.

“El presidente firmó este pacto cuando estuvo en la casa del señor el cardenal. Allí se dialogaron estos temas y la defensora (Iris Marín) le presentó el pacto con participación de los presidentes de las altas cortes y otros órganos del Estado. Todo esto no es más que un llamado a la ciudadanía y un compromiso muy breve en el cual se enfatiza justamente en este propósito de la Nación de avanzar en un clima de fomentar un debate ciudadano”.

“Nosotros no podemos entrar a evaluar el fuero interno de cada persona. Seguiremos insistiendo en que desde todos los niveles, desde todas las ópticas y desde todos los espacios se hagan todos los mayores esfuerzos. Confiamos en que así lo haga tanto el jefe del Estado –y lo está haciendo– como los demás responsables de las instituciones”.

No puedo dejar de preguntarle, como antioqueño y experto en temas de paz, por lo ocurrido el sábado en La Alpujarra. ¿Qué reflexión hace después de ver al presidente compartiendo tarima con los cabecillas de las bandas de Medellín?

“A mí no me compete hacer ese análisis. Hay muchos analistas, sobre todo del mundo de la política, lo han hecho. Lo que me parece muy importante es que se insista en la necesidad de construir una perspectiva que nos permita vivir a todos en paz, en una sociedad reconciliada y en paz.

Todos los pasos que se den en ese sentido son válidos. Hay que primero pasar por una fase de disminución de la violencia. Colombia tiene que seguir insistiendo en que hay que reducir la violencia en todos los niveles y en todos los territorios.

Medellín es una ciudad que tiene una historia con ejemplos muy importantes de muchos años de ser un sitio en el cual se han dado procesos importantes de búsqueda de acuerdo, entendimiento y diálogo ciudadano. Eso hay que continuar haciéndolo y fortaleciéndolo”.

¿Usted cree que la política de paz total puede contribuir en ese camino o quizá sus flaquezas malogran ese esfuerzo?

“Todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia son un acumulado que tiene la sociedad colombiana. Hay un largo acumulado en un proceso complejo con muchas versiones y muchos distintos momentos en la búsqueda de una sociedad que está abriendo caminos hacia la convivencia.

Aquí estamos dando un paso muy importante hoy al decir ‘hay que sacar la violencia del ámbito político’. Queremos insistir en que este tiene que ser un eje sobre el cual tenemos que trabajar actualmente de manera muy decidida, independientemente de cualquier otra cosa. Tenemos que enfocarnos aquí que la violencia hay que excluirla del mundo de la ejercicio de la política y de ejercicios electorales”.