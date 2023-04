“No recibí prebendas a cambio de mi voto”: Lopera, congresista liberal que desobedeció a César Gaviria

Esta reforma ha desatado críticas de gremios y expertos, y además no cuenta con amplia aprobación ciudadana, según las encuestas, ¿eso no influyó en su voto?

“Lo hice consciente de que la reforma a la salud en el país es absolutamente necesaria, consciente de que en el actual sistema hay que rogar para conseguir una cita, los medicamentos no llegan, las citas con especialistas no se dan, es un sistema que ha cobrado muchas vidas. Lo hice a conciencia, con convicción y volvería a hacerlo nuevamente”.

Esta congresista antioqueña, que hace parte del equipo político del cuestionado exsenador Julián Bedoya , dialogó con EL COLOMBIANO y aseguró que su partido no tiene razón para sancionarla porque, según ella, no había una decisión de bancada para votar en contra de esa reforma.

“Es falso, no me han dado absolutamente nada. Ni pedí ni ofrecieron. Lo único que influyó en mi voto fue una convicción por reformar el sistema de la salud”.

“No. Obviamente atenderé los llamados para alguna indagación disciplinaria del partido, pero no hubo una decisión de bancada y eso quedó claro con la firma de 18 representantes que decían precisamente que no hubo nunca una decisión de bancada para oponerse a la reforma a la salud”.

“Tengo total claridad, no hubo ninguna votación de bancada, como dice la norma, para actuar en contrario a lo que hice. Al no haber esa votación de bancada, los congresistas estamos en libertad de tomar las decisiones a conciencia. A la fecha no hay una decisión de bancada, por lo que no infringí ninguna decisión de bancada”.

¿Tras el anuncio de la ruptura de la coalición se rompieron las relaciones entre el Partido Liberal y el Gobierno?

“La relación se mantiene. Este tipo de situaciones son normales en la democracia, el discernimiento entre los partidos y el Gobierno es normal y no será la primera vez que se van a tener diferencias”.

¿Qué le responde a quienes aseguran que usted traicionó al Partido Liberal?

“Lo único que no puedo traicionar son mis convicciones y a las personas que me eligieron. A mí me eligieron 87.000 colombianos que han padecido el sistema de salud. El Partido Liberal es un partido de discernimiento, de libre pensamiento, no había una decisión de bancada y tomé una decisión a conciencia, no he traicionado a nadie ni puedo traicionar mis principios”.

¿Ya tuvieron contacto con el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco?

“No, todavía no ha habido ninguna reunión con el nuevo ministro”.

Se habla de que el exsenador Julián Bedoya es quien le da las órdenes a usted y quien le dijo que votara a favor de la ponencia de la reforma a la salud, ¿qué responde?

“Hago parte del equipo político de Julián Bedoya, pero él es absolutamente de las decisiones y posiciones que yo pueda tomar. Él no se ha metido ni ha intervenido para nada en la decisión que yo tomé. Nunca ha habido una orden ni sugerencias, él es un hombre respetuoso y he tomado las decisiones a conciencia”.