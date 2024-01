“El cambio fue monumental. En el gobierno de Iván Duque había comunicación con los ministerios y con las instituciones. Había apoyo y recursos. En el poco más de un año con el gobierno de Gustavo Petro no existió interlocución con la mayoría de los gobernadores del país, fue un año perdido para las regiones. Esa era una queja generalizada que hacíamos desde la Federación Nacional de Departamentos”.

¿Qué hará tras cumplir su periodo como gobernador del Meta?

“Por lo pronto me van a ver opinando de los temas nacionales, no me voy a ausentar del debate nacional, estaré opinando. En este país lo que necesitamos son muchas voces que fortalezcan el debate”.

¿Qué postura espera que tenga la nueva gobernadora del Meta, Rafaela Cortés?

“Soy respetuoso con las decisiones de la gobernadora, pero ojalá mantenga el rechazo a problemas del Gobierno que afectan la seguridad, en eso no se puede ser tibio. Uno por buscar un recurso para un proyecto de inversión en el departamento, no se puede quedar callado y que a la gente la sigan secuestrando, la sigan extorsionando, hay que mantener firmeza”.

¿Cree que puede cambiar esa relación entre Petro y los gobernadores?

“La relación de Petro con los nuevos gobernadores empezó con el pie izquierdo porque el presidente empezó excluyendo. Se reunió con un grupo de gobernadores que eran de su línea política. No se gobierna con amigos, se gobierna con el país. En el camino arreglaron el error y convocaron a los demás. Habrá que verlo en la práctica”.