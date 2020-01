“Hay que ‘desideologizar’ el trabajo con derechos humanos”: Jose Miguel Vivanco

El director para América Latina de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco, está en Colombia y este viernes tuvo una reunión con la Comisión de Paz del Congreso para hablar de los desafíos de la implementación del Acuerdo de paz, las recientes denuncias de presuntas chuzadas y los asesinatos de líderes sociales.

Al cierre de la jornada, EL COLOMBIANO pudo hablar con Vivanco para conocer su impresiones al término de su reunión.

¿Cómo le fue en la reunión y sobre qué temas conversaron?

“Creo que muy útil escuchar las distintas posiciones que existen en el Congreso, específicamente en la Comisión de Paz, sobre los temas de mayor urgencia, como la situación de los derechos humanos en el país y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz”.

¿Hay diferencias de opinión?

“Frente al grado de implementación, la situación de los líderes sociales, quiénes son y quiénes los están matando, creo que sí hay divergencias. También hablamos de las chuzadas y de la gravedad que representan para Colombia. Estuvieron de acuerdo en que no es el primer escándalo, que ya ha habido varios en el mismo sentido, los cuales no solo vulneran el derecho a la privacidad, sino que pone en juego la base misma del Estado de derecho en Colombia”.

¿Y usted qué les dijo?

“Ellos plantearon varias preguntas. Yo tuve la oportunidad de explicar por qué es tan importante que el trabajo en derechos humanos se haga de una manera desideologizada, es decir, que la mirada que se le coloque al tema no esté distorsionada por los filtros ideológicos o las visiones políticas que son perfectamente legítimas”.

En el campo de los derechos humanos es importante no caer en la aplicación de un doble rasero, se debe medir las circunstancias graves en materia de derechos humanos con la misma vara y la misma medida. Por ejemplo, les expliqué lo que debe entenderse sobre quiénes califican como líderes sociales en riesgo. Los parámetros están establecidos por Naciones Unidas”.

¿Por ejemplo?

“Hay unos criterios muy claros de quiénes son los líderes sociales. No todo el mundo es líder social, son categorías muy específicas de actividades en el ámbito privado, por las cuales a veces sufren represalias. Para algunos los riesgos provienen porque los que los matan son grupos propios del paramilitarismo, para otros son las disidencias de las Farc. Por ejemplo, es muy claro que el Cartel del Golfo proviene del paramilitarismo. Hay una responsabilidad de distintas organizaciones criminales, al margen de sus posiciones ideológicas, todas ellas están detrás de la persecución y asesinato de personas que defienden sus tierras, sus cultivos alternativos, los procesos de sustitución de cultivos o el Proceso de Paz”.

¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está pasando en Colombia?

“Es muy difícil indicar que la preocupación está en un solo campo. Hay preocupaciones múltiples. El informe que elaboramos sobre Arauca, el que presentamos el año pasado sobre Catatumbo y el del 2018 sobre Tumaco, Nariño son tres informes devastadores que muestran la situación en la que se encuentra la población civil, a merced de grupos irregulares armados.Ya sean guerrillas, paramilitares o narcotraficantes”.

El Estado no ha hecho suficiente presencia. Hay que acelerar la implementación de los Pdet (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) que forman parte no solo del Proceso de Paz, sino que el gobierno está impulsando estos procesos. Me he reunido con el doctor Emilio Archila y hemos hecho grandes esfuerzos en esta área, pero creo que hay que acelerarlos, no puede ser tan gradual. Es uno de los antídotos fuertes para que esa población civil se sienta amparada por el Estado”.

En este panorama ¿cuál es el problema más grande?

“El problema no solo es militar y de seguridad, el mayor problema creería que es la administración de justicia, la ausencia de jueces, fiscales, CTI. Nadie responde, no hay rendición de cuentas, la impunidad es generalizada por la falta de presencia de operadores de justicia”.

¿Qué hacer frente a eso?

“Creo que los proyectos que generen empleo, mejoren los estándares de vida a la gente, asegurarle los servicios básicos de agua, salud, educación, transporte. Sé que esto no se puede construir de la noche a la mañana, pero hay que avanzar a lo menos con planes pilotos”.

¿Hablaron sobre las recientes manifestaciones y las presuntas violaciones a los derechos humanos que se pudieron haber dado allí?

“Sí, creemos que es la autoridad la que tiene la obligación de respetar el derecho a la protesta pacífica, el derecho a la reunión y a la expresión, que son derechos fundamentales y deben ser facilitados por la autoridad”.

Sin embargo, la autoridad también tiene el deber de mantener y restaurar el orden público. De tal modo que si en esas circunstancias se producen hechos violentos, con personas que cometen delitos contra la propiedad o contra otras personas, me refiero a los encapuchados y delincuentes que no les interesa ni hacen parte de la protesta pacífica, esas personas deben ser confrontadas por la autoridad”.

En ese sentido se está intentando algo nuevo con unos nuevos protocolos, implementados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que regulan el ejercicio de la Fuerza Pública, representada por el Esmad, el cual debe ser la última opción. Primero deben agotarse otras fórmulas para asegurar el respeto a la movilización pacífica, pero si hay una situación de violencia, se deben dar una serie de pasos antes de recurrir al Esmad, el cual debe actuar conforme a la ley.

Ellos tienen el derecho a utilizar la fuerza policial para capturar y procesar a estos que están participando en acciones violentas, pero antes de ellos hay que agotar otras instancias”.

“Entonces, este modelo es muy interesante, el cual apenas se implementó el 21 de este mes, y me parece que tuvo una aplicación muy positiva. Es por eso que creo que debería implementarse en otros departamentos del país cuando enfrenten circunstancias similares y también en otros países, como Chile, que enfrenta problemas de orden público y la policía ha actuado con extrema brutalidad”.

Con esta información ¿Qué va a hacer Human Rights Watch?

“Nosotros quedamos con las puertas abiertas y esa fue una invitación de la comisión de paz, la cual aceptamos. Espero continuar en comunicación con ellos y la próxima vez que viaje a Colombia poder darle seguimiento a algunas propuestas e iniciativas y ojalá poderme reunir con alguna periodicidad con esta comisión”.

¿Se va a reunir con el Presidente Iván Duque?

“Sí, el lunes me vuelvo a encontrar con el ministro de Defensa, porque nos faltó tiempo, y también con el presidente Duque. El lunes en la mañana será la entrega oficial sobre el informe de Arauca”.