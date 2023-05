“Para el Gobierno no es fácil atender en un 100% las 400 bandas que delinquen aquí”

“Aún no, sé que habrá un representante del empresariado, uno del sector académico, otros de la sociedad y la oposición política, posiblemente del Centro Democrático”.

“No tenemos nombres, a no ser que se los hicieran llegar directamente al Comisionado, porque él tenía un plazo para entregarle esos nombres al Presidente. Ellos designarán 10 delegados principales y 10 suplentes que cobijen a todas las estructuras armadas”.

¿Cómo definen a los indirectamente involucrados?

“Podrían ser personas que sirvan como auxiliares, campaneros, que hagan inteligencia en los territorios, incluso que cumplan funciones sociales. Estas estructuras influyen en la vida comunitaria y no sería descartable que tuvieran presencia en organizaciones sociales. No llevan a cabo a actividades militares, pero sí de tipo social y político, a esas personas también habría que considerarlas por ese vínculo”.

“La Agonía”, de la comuna 13, informó que se quería sumar al proceso. Desde que se anunció el diálogo en las afueras de la cárcel de Itagüí, ¿qué otros grupos han manifestado interés?

“La semana pasada conocimos dos expresiones concretas: una de ‘los Triana’, incluso ya designaron personas para interlocutar con el Gobierno; y otra de ‘la Agonía’, de la cual conocimos dos comunicados, en el primero designaron un abogado como representante, y después salió otro comunicado de la misma organización desconociendo el primero, pero reiterando su compromiso con el proceso”.

El comisionado dijo que había posibilidad de establecer un diálogo con el 90% de las bandas del Aburrá. ¿La cifra aumentó en las últimas dos semanas?

“Sí, con la llegada de estas dos organizaciones, en particular de ‘los Triana’, el porcentaje sube fuertemente. Es posible que haya estructuras independientes, pero en el porcentaje no son muy significativas. Para el Gobierno no es fácil comprometerse a atender en un ciento por ciento las 350 o 400 bandas que delinquen aquí, y por eso el mejor camino es el que hemos adoptado: trabajar con las grandes estructuras, que tienen cabecillas en la cárcel, lo que ha facilitado este ejercicio”.