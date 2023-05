“Paz total es posible, pero ambiciosa: muy difícil torear 8 toros a la vez”: expresidente Samper sobre Gobierno Petro

Yo creo que ese tipo de reflexiones, por ejemplo, que la relación de EE.UU. no sea una relación de presión, de tensión, de imposición es algo que podría al presidente Petro perfectamente poner como condiciones para su nuevo relacionamiento”.

“Estados Unidos entendió, y ojalá que lo entienda bien, que no puede perder quizás el último aliado estratégico que tiene la región que es Colombia pero eso tiene un precio, tiene un costo, que no es la subordinación del presidente a los intereses de la política exterior norteamericana, sino que Estados Unidos entienda que aquí hay otras prioridades.

De tal manera que yo creo que si tenemos que hacer una reforma a fondo en nuestra cancillería, yo soy partidario de que se institucionalice el servicio diplomático, no podemos seguir con el clientelismo. Que se respete la carrera diplomática, pero esto no es una responsabilidad de unos pocos meses de la cancillería de Leyva”.

“Al canciller Leyva no lo pueden juzgar por la evolución de la cancillería. Una cosa es ser canciller representando a la cancillería y otra cosa es ser canciller representando una política internacional, que es lo que él está haciendo y yo creo que lo está haciendo bien.

Sobre su movimiento político, ¿confía en que pronto será un partido oficial ante el CNE?

“Pues yo pienso que sí. Hoy día tenemos un partido neoliberal, no un partido liberal y esa ala socialdemócrata del partido o socialista del partido es la que de alguna manera representó el poder popular que fue el movimiento que a mí me llevó a la presidencia”.

Si eso se da, ¿cómo se proyecta? ¿Se ve teniendo diputados, poder en las regiones o va a apostarle a poder en Congreso?

“Yo no estoy en la actividad estrictamente proselitista, no tengo interés en volver a recorrer los municipios. Pero si hay un grupo de gente que se siente huérfana ideológicamente y es la que en este momento va a sentir que tiene un canal para expresarse. Si en desarrollo de ese nuevo reconocimiento hay personas que quieran representarlo, que quieran presentar su nombre o tramitar sus aspiraciones regionales o locales, bienvenidas, pero no seré yo quien lidera ese proceso”.