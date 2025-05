Aunque se declara optimista, la senadora Angélica Lozano –quien lideró la discusión de la reforma laboral en tercer debate –, no deja de advertir que sectores petristas y el propio Gobierno Nacional buscarán frustrar el trámite del proyecto en último debate.

“Ellos necesitan que esto salga mal, necesitan que no haya ley para que haya hostigamiento y campaña”, advierte la congresista de la Alianza Verde en diálogo con EL COLOMBIANO, precisando que hoy los tiempos dan para que el proyecto quede listo antes del 20 de junio.

Sin embargo, alerta que, más allá del debate en plenaria, los ojos están puestos en la conciliación, el último paso para que el proyecto sea ley. “Tienen una estrategia de hostigamiento y de difusión de mentiras”, agrega.

¿Cómo cree que está el ambiente en el Senado ahora que la reforma llega a último debate en la plenaria?

Muy bien, porque el Senado está a la altura del país y va a sacar una buena reforma laboral: a tiempo, justa e incluyente. Acá todos ponen, nadie impone. Será una discusión intensa, con pupitreada, debate y discurso, pero va a salir una buena reforma.

¿Cómo superar esa desconfianza que hay entre sectores gobiernistas, que no dejan de advertir que le podrían hacer ‘conejo’ al espíritu del proyecto?

No creo que sea desconfianza, es que ellos no quieren ley. Ellos necesitan que esto salga mal, necesitan que no haya ley para que haya hostigamiento y campaña con plata pública.

Ya lo dijo el ministro (Armando Benedetti), amenazando con sacar el proyecto por decreto. Ellos quieren es consulta popular. Entre reforma laboral y consulta, ellos quieren consulta porque es hacer campaña desde los ministerios y los departamentos.

Insisto, no creo que sea desconfianza, solo que no les conviene ni les interesa que haya reforma laboral.