Entrevista al primer bombero en llegar a la tragedia de Pueblo Rico

Daniel Cardona tiene 27 años y desde hace diez hace parte del cuerpo de bomberos de Pueblo Rico, Risaralda, el municipio donde ocurrió la tragedia. Fue el primero en llegar al lugar del accidente solo con su hermano y otro bombero, pues les habían dicho que se había accidentado un carro particular y pensaron que no era nada grave. Está a la espera de recibir apoyo psicológico.

Cuando llegaron al lugar y vieron que no era un particular sino un bus atrapado, ¿qué hicieron?

“Primero nos encontramos con el conductor de una camioneta que quedó en el lugar, una camioneta roja. El señor que iba manejando nos contó, en medio del pánico, que él no sabe cómo salió, solo recuerda que ya no estaba dentro del carro sino afuera. Intentamos mover piedras con la comunidad que estaba ahí para ver cómo estaba el bus y saber si se podía romper por el techo, porque creíamos que estaba entero y no como supimos después que el bus estaba aplastado. Pero quitábamos algunas rocas y nos tocaba parar porque el derrumbe volvía y bajaba. Esa fue la constante de todo ese día”.

Entonces el techo le cayó encima a las personas...

“Lo que pasó fue que el techo se desprendió hacia un lado y quedó contra un muro. Al parecer primero hubo un alud que atrapó el bus, y ahí es donde el padre de un muchacho logra sacarlo por una ventana, y cuando el muchacho sale es que baja el segundo alud que ya es muy fuerte y es el que tapa todo el bus al que ya solo se le veía una parte del techo. Ese día logramos sacar a varias personas vivas pero la mayoría fallecieron casi que ahí mismo por los golpes y los traumas que tenían, es que acceder a ellos fue muy difícil.

¿Cómo rescataron a Saray?

“Nosotros no escuchábamos a nadie, solo quitábamos cosas hasta que oímos golpes como cuando le tocan a uno la puerta, entonces ya empezamos a ubicarnos más o menos y ya encontramos un espacio donde escuchábamos a la niña, y un joven intentó sacarla pero no lo logró. Entonces empezamos a hacer cortes y a sacar tierra, y ya cuando logré meterme hasta cierta parte ya la niña me alcanza a ver y le pregunto el nombre y alcanzo a ver que está atrapada al lado de la mamá y el hermanito”.

¿Cómo estaba atrapada?

“Estaba boca arriba. Lo único que podía mover era el cuello y los hombros porque los bracitos los tenía atrapados. Ahí yo tuve que hacer más cortes para que la niña pudiera respirar y hablar, pero eso siempre fue demorado porque debido a tanta tierra era mucha la presión sobre la carrocería”.

¿Qué hablaste con ella?

“Ella me dice su nombre, Saray, y que va con la mamá y el hermanito. Suplicaba que la sacáramos, pero no pudimos hacerlo rápido porque estaba aprisionada contra las sillas. También nos decía que le dolían mucho los pies”.

¿Y te tocó el rescate también de la madre de Saray y su hermanito?

“No, en ese momento yo ya estaba encargado de otra función: de recibirlos, embolsarlos, rotularlos y mandarlos para Medicina Legal”.

¿Cómo encontraste a los otros pasajeros?

“Unos estaban boca abajo, creemos que el impacto los sacó de la silla. Otros quedaron en la silla, pero a los cuatro niños que encontramos si los vimos abrazados de los padres”.

¿Cómo estás desde ese día?

“Pues...siempre es difícil. Uno tratar de cambiar el chip pero siempre se acuerda de esa parte y no lo supera uno todavía”.

¿Qué le impactó más?

“Todo. No poder sacar más personas con vida...”