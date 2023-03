“Nos enteramos a través de Twitter”: abogado del Clan del Golfo sobre levantamiento del cese al fuego

Ricardo Giraldo, quien representa a las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como Clan del Golfo, en los acercamientos de paz con el Gobierno, reconoció que la decisión del presidente Gustavo Petro de levantar el cese al fuego lo tomó por sorpresa, pues, según él, sus representados no están detrás de las acciones violentas en el Bajo Cauca.

¿Pero era algo que ustedes se esperaban o los tomó por sorpresa?

“Yo como abogado no lo esperaba”.

¿Y las personas de la organización?

“Ellos siempre han desconfiado del Gobierno, por eso se habían demorado tanto tiempo en contratar abogados para enfrentar el tema de la paz total, y mire, resultó ser cierto”.

¿Después del anuncio usted ha hablado con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda?

“Sí, he hablado con él y me dice que sigamos avanzando con la construcción de diálogos, que esto no es el punto final. Porque las AGC le enviaron un comunicado diciéndole que lamentaban la decisión del gobierno pero que ellos seguían con toda la disposición porque el objetivo es único: llegar a la paz”.

¿Cuál fue el mensaje que le dieron desde las AGC después del trino de Petro?

“No he podido hablar con ellos todavía y después de ese anuncio ya no puedo desplazarme a ninguna parte porque me da temor. Sin cese al fuego puedo quedar en el medio de un enfrentamiento como un civil más”.