El exsenador Jorge Enrique Robledo y miembro fundador del partido Dignidad de la Coalición Centro Esperanza regresa al debate político tras haberse ausentado durante algunos meses, luego de que la alianza en la que fue precandidato a las elecciones presidenciales de 2022 no resultara triunfante.

Durante los últimos días lo hemos visto más activo que nunca. Ha manifestado con firmeza su desacuerdo frente a las medidas y reformas del gobierno de Gustavo Petro, como la compra de unos aviones para defender “la soberanía nacional”, las polémicas declaraciones de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, sobre invertir en el tren de Barranquilla, y la “demagogia” en sus declaraciones y promesas.

También habló de lo que se viene para 2023 de cara a las elecciones regionales.

EL COLOMBIANO: ¿Por qué ha estado tan ausente durante los últimos meses del panorama político?, ¿dónde ha estado?

Publicidad

JORGE ROBLEDO: Realmente yo he estado muy activo todo este tiempo, y sobre todo después del 20 de julio, que me pensioné como senador. Tal vez ahora no se nota tanto, pero yo he estado trabajando muy duro. Suelo decir que estoy trabajando bastante, más duro que cuando era senador. Con la diferencia de que ya no me pagan por ese trabajo y además no tengo la oficina y el respaldo que tenía antes.

E. C.: Tras su regreso, ha criticado las actuaciones del gobierno Petro. Empecemos por una de sus recientes declaraciones. ¿Por qué considera que Petro “ofende la inteligencia de los colombianos?” y ¿por qué es poco viable la compra de aviones para defender la soberanía del país?

ROBLEDO: Esa compra la intentó hacer el presidente Duque hace año y medio y yo fui uno de los que salí en contra de este disparate, porque él estaba en esos días inclusive hablando de 24 aviones que iban a costar una suma enorme. En esa posición también estuvo Gustavo Petro y todo el petrismo.

Publicidad

No hay congresista del petrismo ahora que no se hubiera opuesto en ese momento a esos aviones. Primero porque valían una plata inmensa que no tenía Colombia, porque este es un país pobre, endeudado hasta el alma, lleno de hambre, etcétera, y por eso nos opusimos. Y porque esos aviones son por completo innecesarios.

Esos son aviones para guerra internacional, y Colombia no tiene guerra internacional con nadie.

E. C.: ¿Cuánto le puede costar al país la compra de estos aviones?

Publicidad

En este momento hay tres opciones: un avión sueco, un avión francés y un avión norteamericano. Si llegaran a ser los F-16 de Estados Unidos, esos aviones valen a 300 millones de dólares cada uno. Si llegaran a ser 24, que fue de lo que se habló en el gobierno de Duque -hoy no hay toda la información- podríamos estar hablando como de 5.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una suma absolutamente astronómica.

E. C.: El presidente Petro ha dicho que para el pago de los aviones no tocará el dinero que se recaude con la reforma tributaria.

También tuvo el descaro de decir que esos aviones no iban a tocar los recursos del recaudo de la reforma tributaria. Porque una de las cosas que ofendió cuando Duque lo intentó, es que esto coincidió con la reforma tributaria de Carrasquilla, ¿cierto? y él se tuvo que retractar por eso. Entonces ahora Petro logró mantener en silencio la decisión de que él sí va a comprar los aviones ¿sí? y entonces ha salido a decir que es que no se van a pagar con la plata de la reforma tributaria... Eso es una falsedad.