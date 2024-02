“Yo vine desde el Eje Cafetero, debido al problema de mi hermana, pues los vecinos me llamaron y me dijeron que la encontraron en la casa prácticamente sin signos vitales , por lo que la llevaron al hospital de Cumaral y de allá la remitieron al hospital departamental”, relató Luciano Manrique Moncaleano, hermano de la mujer que ha sido identificada con el nombre de Sara, al portal James Informa.

“Hasta el momento los médicos nos dicen que el estado de salud de ella es reservado, debido a la gravedad de lo que se tomó, entonces le están haciendo muchos estudios y estamos a la espera de lo que nos diga el médico, pues la tienen con sonda y sueros”, agregó Manrique Moncaleano.

El hermano de la mujer aseguró que la relación con el policía ya estaba rota desde diciembre. Ella le habría pedido que sacara las cosas de su apartamento en Cumaral. El hombre, aparentemente, no entendió el rechazo e insistió en continuar la relación de forma unilateral.

“Ella lo llamó en diciembre que necesitaba que sacara las cosas de la casa, él no quiso sacarlas. Llegó enero y no hizo sino acosarla. Que si no es para él, no es para nadie”, puntualizó el hermano de la mujer.

La Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre un caso similar en la sentencia T-339. En ella dejó claro que la infidelidad y la rabia no son razones para compartir la vida íntima de la pareja en redes sociales.