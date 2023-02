A diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de las ciudades del país, en Medellín las manifestaciones no eran solo en contra del gobierno de Gustavo Petro y sus reformas: los paisas también salieron a manifestarse en contra del alcalde Daniel Quintero, a quien acusan de tener a la ciudad en un descuido sin precedentes y de robarse la plata de la educación y de la primera infancia.

La marcha estaba citada para las 10 de la mañana en la Avenida Oriental con La Playa, en pleno centro de la ciudad. De ahí salieron casi 30 minutos después en un recorrido que duró una hora y que terminó al mediodía en La Alpujarra, donde miles de manifestantes con pancartas en contra de Petro y La Registraduría —a quien acusan de permitir que Petro “se robara” las elecciones—, se plantaron con megáfonos y parlantes para alzar su voz en contra del Presidente y el Alcalde.

Hay que decir que se trató de una manifestación contundente, pues la marcha ocupaba las cuadras desde la Avenidad La Playa hasta la calle San Juan.

En la manifestación estuvieron figuras del uribismo como el representante a la cámara Miguel Polo Polo, quien se subió a la tarima con chaleco antibalas y trató de guerrillero al presidente Petro; senadores antioqueños del Centro Democrático como Andrés Guerra y Paola Holguín, y algunos concejales que aspiran a la alcaldía como Simón Molina o Sebastián López.

También fueron protagonistas de la jornada los activistas de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo, liderados por Andrés “el Gury” Rodríguez, quien estuvo detrás del fallido proceso de revocatoria en contra de Quintero y quien también quiere ser alcalde de Medellín.

El gran ausente fue Federico Gutiérrez, quien no solamente fue el principal opositor de Petro en su campaña presidencial sino que probablemente sea el candidato de la oposición a Quintero en las elecciones regionales de octubre. El expresidente Uribe tampoco estuvo.

Para los organizadores de la marcha, la manifestación de ayer fue todo un éxito en tanto superaron la convocatoria que habían tenido en las protestas de noviembre de 2022 cuando el gobierno de Petro llevaba apenas 100 días.

Según sus cuentas, ayer asistieron aproximadamente 250.000 personas, una cifra diez veces más grande que la que calculó la Policía. Pero ese éxito no implica que consideren dejar las calles, por el contrario, se comprometieron a convocar a una marcha mensual de ahora en adelante.

Para Sebastián Espinoza, uno de los encargados de la logística del evento, las marchas tienen un motivo directo y uno indirecto. El directo, dice él, es “atacar las reformas de Gustavo Petro”, y el indirecto, “manifestarse en contra de Daniel Quintero y sus políticas”.

Las quejas más comunes de los manifestantes tenían que ver con la reforma tributaria aprobada el pasado noviembre, la inflación histórica que vive el país, la liberación de presos para fungir como gestores de paz, la reforma a la salud presentada hace apenas tres días, y las reformas que están por venir como la laboral o la pensional. “Quieren convertir nuestro sistema de salud como el sistema de Cuba o Venezuela”, se escuchó decir varias veces desde la tarima ubicada a un costado de La Alpujarra. “¡Fuera Petro, fuera los corruptos de la Alcaldía de Medellín!”, fue tal vez el grito de batalla que más se repitió durante el plantón. “Petro premia a los delincuentes y acaba con la seguridad”, “Nunca más ladrones en la Alcaldía”, se leía en varios carteles.

Por otro lado, algunas organizaciones religiosas que se sumaron a la marcha aprovecharon para recoger firmas en contra de la despenalización del aborto.

Si bien la manifestación fue mayoritariamente pacífica y no fue necesaria la intervención del ESMAD en ningún momento, esta no estuvo exenta de discusiones o agresiones en contra de algunos periodistas o activistas de oposición. Además, los manifestantes tumbaron las vallas que rodeaban la Alcaldía y entraron a la fuerza a La Alpujarra. Sobre esto, el alcalde Quintero amenazó en su cuenta de Twitter con enviar al ESMAD a controlar la situación, pero finalmente no fue necesario.

El comunicador y activista de izquierda, Hernán Muriel, denunció en sus redes sociales cómo fue agredido por algunos manifestantes quienes lo golpearon, le tiraron agua y le dañaron algunos de sus equipos. En el video que compartió se ve cómo algunos de los promotores de la marcha y miembros de organizaciones de derechos humanos tratan de interceder sin mucho éxito para evitar el ataque, que finalmente requirió intervención de la Policía.

El precandidato a la Alcaldía y pariente del alcalde Quintero, Juan Carlos Upegui, también denunció agresiones por parte de algunos manifestantes quienes no solo lo hicieron retirar de la marcha sino que también destruyeron una réplica de la paloma de la paz que Upegui había llevado al evento