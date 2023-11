“ Cuando mi mamá iba entrando, dos de esas estructuras, que estaban puestas nada más y no ancladas al piso, hicieron un efecto dominó. Dos de ellas estaban pegadas y cayeron encima de mi mamá, dejándola inconsciente”, según informó Ricardo Montoya, hijo de la víctima, a Noticias Caracol.

Su hijo describió sobre el estado de salud de la señora, quien sufrió el accidente el pasado 21 de noviembre. “El estado de salud de mi mamá es crítico en este momento, está en la clínica Santa Fe por urgencias, con varios traumas. Tiene hematomas cerebrales, tiene parálisis de habla, inflamación en todo el cuerpo, en las manos”.

Además, Montoya criticó los protocolos de seguridad del centro comercial: “no hubo ningún tipo de apoyo en el momento. Los guardias de seguridad solamente se limitaron a comunicarse por radioteléfonos. Fueron los transeúntes los que levantaron las estructuras para salvar a mi mamá. A los 5 – 10 minutos bajó enfermería del centro comercial a auxiliar a mi mamá. No manejaron los protocolos, no manejaron señalizaciones, no manejaron absolutamente nada bien”.

Finalmente, la familia de la mujer está a punto de comenzar un proceso legal en contra del centro comercial, pues “ellos, inicialmente, aceptaron ayudarnos, pero luego no se volvieron a pronunciar. Solo hablan de las pólizas del contratista”, según relató Montoya.