La respuesta de Elsa Noguera sobre su mención en la audiencia de Nicolás Petro

Las conversaciones de Day Vásquez

En uno de los audios que se presentó en la diligencia judicial Vásquez le dijo a De la Ossa que: “Nos debemos sentar para cuadrar lo del próximo año. Yo me veo con Elsa, me voy a ver en estos días con ella, para ya organizar todo”.

Ese mensaje fue de 2021 y en este estaría hablando del contrato que después fue suscrito en 2022 entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación con el objeto de prestar atención a los estudiantes con discapacidad de instituciones públicas de Barranquilla.

“Me dijo Pedro (Name) que ya había quedado todo organizado. Ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que mañana va a mandar a que revisen todo para firmar”, se lee en otro mensaje enviado por Vásquez el 5 de agosto de 2021.