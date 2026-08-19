‘Elefante Blanco’ anuncia citación a debate de control político al ministro de Vivienda por viaje a Santa Marta

Aunque el presidente Abelardo de la Espriella delegó otras funciones al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la polémica por su viaje a Santa Marta en medio de la emergencia por el terremoto continúa a flor de piel. Tanto es así que Luis Carlos Rúa, más conocido por ser el congresista detrás del personaje de ‘Elefante Blanco’, radicó en el Senado una proposición para citar a debate de control político al titular de la cartera. La razón de su proposición, según el senador del Partido Alianza Verde, consiste en que Beltrán “rinda cuentas e informe cuáles han sido las gestiones que ha venido desarrollando para atender las necesidades de las personas en el Eje Cafetero, Chocó y también en el norte del Valle del Cauca”.

Y es que el ministro fue protagonista de un escándalo este fin de semana, luego de que circularan algunas fotografías en las que se le ve con otras personas en modo playa en dicha ciudad turística. Esto ocurría mientras el Gobierno avanza en la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026. Beltrán ofreció disculpas y dijo que, si bien ha estado apoyando las labores de reconstrucción de las zonas afectadas, “no puede descuidar su función como padre de familia”, haciendo alusión a que el paseo hacía parte de su vida personal.

“Quiero que comprendan mi naturaleza como padre y, en medio del camino, siempre he establecido por estar un día con mi familia, porque he creído que de nada vale construir las viviendas de los colombianos si destruimos los hogares de los colombianos”, expresó el ministro ante los medios nacionales.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, descartó abrir una investigación contra el ministro y exalcalde de Bucaramanga, al señalar que existen otras prioridades que deben ser atendidas dentro del Gobierno. “No, no tenemos ninguna calificación. El señor ministro ha dado unas explicaciones y nosotros no tenemos ninguna queja ni reproche sobre esa conducta particular en tiempo que no estaba trabajando”, dijo Eljach.

Por otra parte, las cifras entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalan que, a la fecha, se han registrado 312 personas fallecidas, 4.380 heridas, 290 desaparecidas y 358 rescatadas. En cuanto a las viviendas, 134.282 presentan averías y 29.680 fueron destruidas, mientras que 277 edificios colapsaron. En el caso de los animales, 485 fueron rescatados y 1.310 permanecen afectados. De esta manera, el balance nacional indica que 15 departamentos y 470 municipios han resultado afectados, al igual que 143.533 familias y 294.503 personas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas