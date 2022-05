Vuelve y juega. Algunos de los connacionales que sufragan en los puestos de votación dispuestos en los consulados de Colombia en 67 países están denunciando posibles irregularidades que estarían ocurriendo al momento de ejercer su derecho al voto.

EL COLOMBIANO conoció el caso de Natalia Jiménez, una colombiana que se acercó a votar al consulado de Washington este miércoles 25 de mayo y, al momento de presentarse en la mesa #1, se encontró con que no podía participar porque en el formulario aparecía que ya había sufragado con anterioridad, supuestamente el día lunes.

“Un muchacho me estaba buscando en las planillas y me dijo que ya había votado el lunes. A lo que le respondí que era imposible porque esta era la primera vez en la que me acercaba al puesto de votación. Él me dijo que no podía dejarme votar porque aparecía como si ya lo hubiera hecho”, relató Jiménez a este diario.

El caso de Natalia Jiménez está en revisión. El Consulado extendió la consulta a la Registraduría para determinar por qué motivo apareció registrada entre los votantes sin, si quiera, haber acudido a ese lugar.