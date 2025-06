¿El registrador Hernán Penagos tiene que obedecer al presidente o a algún superior? Esto dicen los expertos

El texto no especifica que ese cargo tenga un jerárquico superior. No obstante, el artículo 265, que habla sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus funciones, dice en su numeral 2: “Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil”.

“El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo, está en una situación de sedición contra el presidente de la República, y quiero las acciones jurídicas respectivas, eso no se hace (...). Todo funcionario cumple el decreto y la ley”, precisó el mandatario.

Concluyó que, “por lo tanto, el registrador no tiene superior, no tiene alguien que le pueda revocar sus decisiones , salvo una autoridad judicial obviamente, porque el registrador dicta actos administrativos, los cuales podrían ser cuestionados ante la jurisdicción”.

Suárez contradijo a Petro, afirmando que “eso no es sedición, de ninguna manera. El registrador ha considerado que, por un lado, no tiene la capacidad logística para tener listas unas elecciones para agosto, pero de otro consideró que había unas decisiones que estaban siendo cuestionadas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y que consideraba prudente esperar esas decisiones judiciales. Cuando uno habla de sedición o rebelión se refiere a personas alzadas en armas o que quieren tumbar un gobierno, y ese no es el interés del registrador. Bajo esa lógica del presidente, podríamos decir lo mismo de él, que cuando desacata la decisión del Senado, que no dio un concepto favorable para la consulta popular, entonces se podría decir que está incurriendo en sedición, lo cual es absurdo”.

