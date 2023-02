Al enterarse de su diagnóstico, el reconocido periodista del programa Séptimo Día decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales, pues se tendría que alejar de las cámaras de Caracol Televisión para librar una batalla en la que ha depositado toda su fe. Y su mensaje fue alentador: “no me puedo dejar vencer por este bicho. Dios está conmigo”.

Publicidad

A partir de ese momento, Guauque comenzó a vivir su enfermedad bajo el reflector, sin embargo, agradece que sea así porque “es bonito sentir que la gente te aprecia, es otro motivo para seguir. Ahora estoy en muchas cadenas de oración en toda Colombia”, recordó entre risas.

Por otro lado, para su familia el panorama fue desalentador. Conocer que la pequeña masa era maligna y que ahora se enfrentarían a lo desconocido, los embarcaría en un mar de emociones en el que solo la unidad y el amor los mantendría a flote.

“Construimos una red de apoyo total. Mis suegros se vinieron a vivir a nuestra casa y yo vivo en la clínica desde el 2 de enero. No me he despegado ni un segundo de mi esposo pero sentí todo el apoyo, porque la vida sigue: hay que hacer mercado, pagar servicios, acompañar a mi hija a la universidad, esto es un tren que no para”, le dijo a EL COLOMBIANO Alejandra Rodríguez, esposa de Guauque.

Publicidad

Luego de la noticia, llegó la primera intervención y los doctores encontraron que el sarcoma estaba adherido a varios órganos por lo que solo pudieron extraer una parte. Aunque no era lo esperado, Guauque seguía “muy positivo mentalmente, con mucha fe para salir adelante. Ya quiero salir de acá y empezar desde mi casa los procesos de quimioterapia y empezar a recuperarme bastante”.