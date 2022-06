La misma preocupación mostró el exsenador Carlos Galán, también integrante del partido, quien aseveró en su cuenta de Twitter: “Gustavo Petro con calumnias busca destruir al que no piense como él, al que no lo apoye. Una persona así no debería ser presidente de la república. Qué garantías habrá para quienes no piensen como él, para quienes lo critiquen”.

Carlos Galán, quien aseguró que no estuvo en la reunión del Nuevo Liberalismo con Petro, también cuestionó en entrevista con Blu Radio que el candidato de izquierda no hubiese revelado esto antes y señaló que “Petro espera la reacción del partido para salir a desacreditarlo”.

“Si hubiera sido cierta cualquier petición absurda, ¿por qué no lo dijo inmediatamente? Porque es totalmente falso. La mentira es la estrategia de Gustavo Petro para llegar a la presidencia. Así ha sido desde hace muchos años”, concluyó Galán en el medio nacional.