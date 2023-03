“A mi mujer no la van a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada (...) se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”, dijo el cabecilla.

Mientras entregaba esas declaraciones desde su centro de reclusión, el “Negro Ober” permanecía en un aparente estado de comodidad mientras se comía una sopa y sostenía un cigarrillo. Acto seguido, dijo que “si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va importar matar los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”.

Además de ser la supuesta jefa de finanzas de esa organización, Julieth Vanessa Martínez también es señalada de ocupar el puesto que dejó libre su esposo cuando fue capturado por sus delitos en el Atlántico.

De acuerdo con las investigaciones, “esta mujer es la compañera sentimental de alias Negro Ober, uno de los máximos cabecillas de Los Rastrojos Costeños y quien, al ser capturado y posteriormente condenado a más de 50 años de prisión, la habría designado como jefe financiera de la estructura, encargada del cobro de dineros producto de las extorsiones a comerciantes, transportadores, entre otros gremios, y la administración de esos recursos ilícitos”, dijo la Policía Metropolitana de Barranquilla.