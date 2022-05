El Ministerio de Hacienda atendió a la solicitud hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de destinar recursos para una auditoría internacional de los software de la Registraduría, particularmente los relacionados con las elecciones, con miras a garantizar un proceso transparente en las presidenciales del próximo 29 de mayo.

La resolución fue emitida el lunes, luego de que el magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, expusiera en su cuenta de Twitter un comunicado dirigido a los demás magistrados de la entidad, en la que expresa su preocupación por las demoras en la destinación de recursos.

“¿A 27 días de las elecciones se realizará la auditoría solicitada por el @CNE_COLOMBIA hace un mes? Si no hay compromiso de Estado no será posible. Anexo mi oficio de hoy con copia a las misiones de observación electoral. ¡Las garantías electorales no admiten más demoras!”, enfatizó Pérez.