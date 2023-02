En el Gobierno Nacional no hay enredos como los que genera la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Desde allí salió la idea de un cese bilateral al fuego con 5 grupos armados y narcotraficantes, cese al fuego que esos grupos armados no conocían; también desde allí pidieron el levantamiento de órdenes de captura a 16 delincuentes pedidos en extradición por Estados Unidos. Como si no fuera suficiente, ahora la OACP está detrás de la liberación de Jorge Luis Alfonso López —hijo de Enilce López, alias La Gata—, condenado a 29 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir. Quizá se trate del mayor escándalo del gobierno Petro hasta el momento.

Hay que aclarar en este punto que la libertad de López, también conocido como El Gatico, no durará mucho, pues el Gobierno Nacional salió rápidamente a pedir que se recapturara inmediatamente, pues el presidente Gustavo Petro —único con esa potestad— no había pedido dicha libertad y esa no es una función del Alto Comisionado. Por otro lado, aclararon que López era un “facilitador de paz”, una figura que hasta el momento era desconocida.

El mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, desautorizó al comisionado Danilo Rueda: “El alto comisionado de paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de capturas, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República”. Como quien dice, Rueda quiso pasar por encima del presidente, cosa que al parecer sucedió también con el levantamiento de las órdenes de captura.