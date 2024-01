En entrevista para Revista Semana, el expresidente de ProColombia Luis Guillermo Plata, explicó que el gobierno nunca había realizado este tipo de inversiones porque este no sería el enfoque ni el fin que tienen este tipo de eventos porque estas suelen realizarse dentro de un recinto ferial. Así que no cree que la millonaria inversión se vaya a recuperar.

El expresidente de la entidad promotora de turismo, también estima el recinto alquilado, podría llegar a contar solo con la visita de “algunos colombianos y latinoamericanos, pero la gente, los empresarios de gran calado y los jefes de Estado realmente con los que amerita uno encontrarse en Davos no va a salir a buscar la casa de Colombia” , destacó.

“El problema de las cosas no es que sean costosas sino caras, porque usted puede pagar por algo costoso pero tener un resultado óptimo, tener un resultado que multiplica esa inversión. Pero usted puede pagar por una cosa que no funciona y eso se llama caro, no costoso” , recalcó Plata.

Frente al monto que destinó el gobierno del presidente Gustavo Petro para alquilar un espacio dentro de las instalaciones donde se llevará a cabo, el Foro Económico Mundial, considera que este no fue costoso, sino “caro”, porque difícilmente se recuperará esa inversión.

Por lo que no está de acuerdo con la afirmación del mandatario, sobre que Colombia recuperará su inversión durante el evento. “¿Usted cómo recupera la inversión? con reuniones con empresarios, inversionistas de gran calado y esos personajes no van a la casa de Colombia, ellos están en las salas de reuniones designadas para eso para reuniones preacordadas en el recinto mismo del Foro Económico”, señaló.

Así las cosas, para Plata, el Foto Económico Mundial no es un evento para el turismo, sino que “es para jefes de Estado y gente de muy alto nivel” y que el verdadero éxito que podría traer para un país su participación, es que su presidente se prepara para interactuar con “la calidad de los personales con los que se reúna y los objetivos que logre allí, pero no es un tema de promoción de país per se”, aguzó.

Por eso, para él, no es el tipo de lugar al que se pueda “llevar un grupo musical a una feria, no, eso allá no se presta para eso, es para reuniones de alto nivel, bilaterales y en algunos casos con varios jefes de Estado o varios empresarios simultáneamente”, concluyó.