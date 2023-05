El expediente de jóvenes de la primera línea: los casos por los que critican a la vicepresidenta tras su declaración de apoyo

Desde una tarima en un barrio de Cali, la vicepresidenta Francia Márquez lanzó una arenga que la tiene hoy en medio de una lluvia de críticas. “¡Qué viva la primera línea!”, gritó Márquez, justo después de marchar con los caleños por el Día del Trabajo. “No me da miedo decir aquí: ‘que viva la ‘primera línea’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice ‘estamos con ustedes y no los olvidamos’. Por eso, cuando caminé con ellos me pedían educación y la reforma tributaria que se aprobó va dirigida a ese objetivo”, dijo Márquez. El rechazo fue tal, que hasta la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, la cuestionó en redes sociales y le recordó la destrucción que las manifestaciones de ese grupo dejaron en Cali y en varios municipios vallecaucanos. “¿Viva la Primera Línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá?, ¿viva la Primera Línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo?, ¿viva la Primera Línea que asesinó, secuestró y torturó policías?”, señaló la gobernadora Roldán. Según datos de la Fiscalía, por esos hechos ya hay 164 capturas legalizadas de miembros de la primera línea y 10 de ellos ya cuentan con sentencias condenatorias. Así mismo, el ente investigador reveló que de los 25 casos que se presentaron durante el estallido social de 2021, 6 están en etapa de indagación, 40 están en juicio y 5 en ejecución de penas. Hasta el momento, de esos casos, 73 tienen medida intramural y 41 están en prisión domiciliaria.

La gobernadora Roldán, en un tuit que publicó más adelante, también le recordó a la vicepresidenta que la Gobernación no fue ajena a la situación que se presentó en el departamento, y que en su momento condenaron “la brutalidad policial” y expresaron su apoyo a la “protesta pacífica”. Sin embargo, considera que Márquez no puede perder de vista todo el caos y destrucción que se generó no solo en Cali, sino en varios municipios vallecaucanos. “Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica”, agregó. Además, para Roldán las palabras de Francia Márquez solo demuestran que está llena de “resentimiento, odio, rencor”, por lo que la invita a que deje el pasado atrás, y se proponga construir país.