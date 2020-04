El esperado decreto que solo sacará a 4 mil presos

Además, no podrán beneficiarse quienes pertenecieron a grupos delictivos organizados o a grupos armados organizados, así hayan sido cobijados por Justicia y Paz o la JEP.

Las excepciones, según analistas consultados por EL COLOMBIANO, hacen inservible el decreto. No podrán salir las personas solicitadas en extradición y quienes estén sindicados o condenados por delitos como homicidio simple en modalidad dolosa y homicidio agravado, genocidio, feminicidio, algunas lesiones personales, desaparición forzada, secuestro, tortura, trata de personas, amenazas contra defensores de derechos humanos, los delitos contra la administración pública y relacionados con la corrupción, narcotráfico, contrabando, entre otros.

“Serán beneficiadas las personas que están ad portas de cumplir los requisitos para salir en libertad. Es una población que no va a tener mayor razón para incumplir con la prisión domiciliaria transitoria, por lo que van a volver al centro carcelario sin problema”, aseguró la ministra de Justicia, Margarita Cabello .

Demora en la decisión

La crisis en Villavicencio

Incluso, propuso la habilitación del Centro del Menor Infractor Yarí, del ICBF, para que allí se lleven a los presos que den positivo, después de realizar pruebas masivas en la cárcel. Aún no ha recibido respuesta de la entidad.

“Las personas que salgan de la prisión de Villavicencio tienen que irse a un lugar aislado. Nosotros hemos incluso explorado condiciones con hoteles y locales, hemos revisado cuales serían otro tipo de alternativas, pero lo cierto es que aquí donde hay un brote, necesitamos un plan de contingencia diferencial e inmediato con quienes hicieron parte del patio Santander. Que frente al decreto salgan, pero en el marco de un proceso de aislamiento voluntario que no ponga en peligro ni a sus familias ni la salud pública de la ciudad”, dijo a EL COLOMBIANO el mandatario local.

Surge el debate

De acuerdo con la abogada penalista Pamela Forero, es mucho más fácil salir de prisión con el código penal que con este decreto, ya que la ley permite subrogados penales y otros beneficios más rápido y sin la cantidad de exclusiones formuladas en la norma.

“Este decreto no sirve. Parece que no estuvieran buscando que la gente saliera de la cárcel. Por ejemplo, el hurto está dentro de las exclusiones, pero si la medida de aseguramiento es la prisión domiciliaria no existe riesgo ni para la víctima ni para la sociedad. Y entre el 18 % y el 20 % de los presos en este país están en la cárcel por hurto”, explicó.

A lo que la ministra respondió:“Ninguna medida de las que yo tome me va a garantizar 100 % que voy a evitar el contagio”. Así las cosas, saldrán 4.000 internos de un universo de 120.652, quedarán más de 116.000 en espacios creados para 80.928..