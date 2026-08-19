Ejército admitió que 36 militares participaron en liberación de presunto narcotraficante por orden de un general

Luego de que el Tribunal Administrativo del Cauca, con sede en Popayán, le ordenara al Ejército Nacional entregar información sobre el caso del presunto traficante de cocaína que fue liberado por orden del general Federico Mejía, la institución militar confirmó el alcance que realmente tuvo el operativo: en el proceso participaron 36 militares, entre ellos tres oficiales —un coronel, un teniente coronel y un mayor—, además de otros uniformados de menor rango. El hombre había sido trasladado en helicópteros militares con cerca de 4,5 kilos de pasta base de cocaína en su poder, en un operativo ocurrido en el departamento del Cauca.

El rol del general Mejía

En el centro del caso está el general Federico Mejía, quien actualmente se desempeña como jefe de Educación y Doctrina del Ejército. Según información publicada por la Revista Semana. Según documentos firmados por él mismo, el oficial reconoció que el Comando Específico del Cauca, unidad que lideraba en el momento de los hechos, sí ordenó liberar al presunto traficante de cocaína. El hombre había sido capturado inicialmente por soldados que cumplían misiones específicas de lucha contra el narcotráfico en esa región del país, una de las zonas más golpeadas por la presencia de economías ilegales ligadas al conflicto armado. A raíz de este episodio, y de otros casos igualmente polémicos, el general Mejía enfrenta actualmente varias indagaciones por parte de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Los delitos que se investigan incluyen concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial diferente y abuso de función pública.

La pelea jurídica por el acceso a la información

La información que finalmente tuvo que entregar el Ejército había sido clasificada previamente por la institución como reservada, lo que impedía su divulgación pública. Sin embargo, la corporación judicial determinó que no existían razones válidas para que la institución militar se negara a darla. Es por ello que se la entregaron a Semana. En su fallo, el Tribunal Administrativo del Cauca fue enfático: consideró que el Ejército no logró acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico, como lo exigen tanto la norma como la jurisprudencia constitucional en materia de reserva de información.

Tampoco logró demostrar, según el Tribunal, que la información tuviera realmente el carácter de clasificada y reservada. Por el contrario, el fallo concluyó que se trataba de información pública, a la que tenía derecho a acceder el periodista que la había solicitado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este caso se suma a una serie de escándalos que han puesto bajo la lupa a distintos generales de las Fuerzas Militares en las últimas semanas. Justo en medio del cambio en la cúpula militar por la entrada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Lea también: SAE tiene nueva presidenta, ¿quién es y cuál es su vínculo con De la Espriella? Bloque de preguntas y respuestas: