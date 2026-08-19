Ejército admitió que 36 militares participaron en liberación de presunto narcotraficante por orden de un general

Luego de que el Tribunal Administrativo del Cauca, con sede en Popayán, le ordenara al Ejército Nacional entregar información sobre el caso del presunto traficante de cocaína que fue liberado por orden del general Federico Mejía, la institución militar confirmó el alcance que realmente tuvo el operativo: en el proceso participaron 36 militares, entre ellos tres oficiales —un coronel, un teniente coronel y un mayor—, además de otros uniformados de menor rango.
El hombre había sido trasladado en helicópteros militares con cerca de 4,5 kilos de pasta base de cocaína en su poder, en un operativo ocurrido en el departamento del Cauca.