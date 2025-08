¿Cupos o estudiantes nuevos? Sigue debate por datos de educación superior de Petro

Sobre esto, hay que decir que le da la razón a las denuncias de la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde) sobre esa mentada cifra de avance en educación superior. La congresista advirtió la semana pasada que esa cifra estaba inflada, pues no se trataba de creación de cupos, sino de ingreso de estudiantes a la universidad.

Esta declaración de Valencia, sin embargo, muestra que la calificación de esa cifra, por decir lo menos, no están sincronizada al interior del Gobierno. Mientras unos hablan de “nuevos cupos”, otros hablan de “nuevos estudiantes”. Así mismo, que la meta de 500.000 nuevos cupos (o estudiantes) está en un 38,6 % de avance, con corte a diciembre de 2024.

El ministro Daniel Rojas defendió su postura afirmando que “si la congresista logra demostrar que se contabilizó dos veces esa misma persona, indicando nombres y números de documento, yo renuncio al Ministerio de Educación”. Y agregó que “si en cambio, no se logra demostrar y 190.504 seres humanos ingresaron por primera vez a la universidad pública y no existe tal diferencia, entonces la reto a que renuncie al Congreso de la República”.

No obstante, hay que tener en cuenta que un estudiante nuevo no significa que es un cupo nuevo. Por ejemplo, una universidad en 2023 puede contar con 80 cupos y todos ocuparse por un estudiante. Luego, en 2026 esa institución aumente sus cupos a 82 y que entren la misma cantidad de estudiantes. Esto querría decir que en 2026 habrían 82 estudiantes nuevos y dos cupos nuevos. Es decir, no es lo mismo contar matrículas y cupos.