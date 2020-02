Duque abre puerta del Gobierno a los partidos

Con estas decisiones, el docente y analista político Miguel Silva Moyano confirma que el presidente estaba intentando darles más juego dentro del gobierno, pero también que Duque “reconoce su debilidad política y hace una apuesta que no necesariamente le garantizará ese apoyo”.

La otra mirada es que no interpreta el grueso de los integrantes de los partidos, lo que se le convertiría en un búmeran cuando llegue el nuevo periodo en el Congreso y tenga que buscar votos para aprobar sus proyectos.

Precisamente la falta de respaldo de los partidos era una crítica que recibía el presidente de quienes no se atrevían a hacer coalición de gobierno. Los altos cargos estaban concentrados en la entraña uribista, y este intento de representatividad busca justamente lograr mayores consensos con los partidos y sus bases.

Entre sus principales retos estará la conciliación con los promotores del paro nacional, quienes reclaman mejores condiciones laborales, dar solución a la problemática del desempleo que, en 2019, fue de 10,5 %, el más alto en ocho años, según el Dane. Su llegada no es fácil, debe apoyar el trámite de la reforma pensional que, según el mandatario, permitirá ampliar la base de cotizantes sin sacrificar la calidad de vida de quienes lleguen a la edad de jubilación.

Cabrera aterriza en el ministerio que actualmente recoge buena parte del descontento de la sociedad colombiana, por cuenta de la reforma laboral, que contempla la flexibilización con la contratación por horas y que socializó la ministra del ramo, Alicia Arango, quien a partir del 15 de febrero asumirá en la cartera del Interior. Cabrera no es nuevo en el gobierno, era el director por Colombia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esto, de acuerdo con el profesor Carlos Arias, es una de las razones por las que el Partido de la U no lo considera cuota suya.

Después de 44 días sin ministro en propiedad, tras la renuncia de Juan Pablo Uribe, Fernando Ruiz Gómez llega al Ministerio de Salud, como representante de Cambio Radical, línea de Germán Vargas Lleras. Aunque hizo parte del sonajero inicial, luego su nombre dejó de sonar y ganaron eco Dilian Francisca Toro, de La U, y Alexander Moscoso, de Cambio, pero de la Casa Char. Ahora, que llega en propiedad, este médico cirujano, con magíster en Salud Pública, de Harvard School of Public Health, magíster en Economía de la Universidad Javeriana y doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México, el sector, según analistas, “recupera tranquilidad”, luego de más de un mes en interinidad con Iván Darío González. Ruiz Gómez fue viceministro de Salud del gobierno Santos y conoce las dinámicas del sector, además fue promotor del Modelo Integral de Atención en Salud (Mias). Entre sus retos, expertos como Augusto Galán, director del observatorio Así vamos en salud; Jaime Arias, exministro de Salud, y Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Público (Acesi), coinciden en que deberá mejorar la cobertura, en especial en lo rural, donde aún falta que se llegue con toda la fuerza el Estado. Arias, por su parte, expresa que aterriza un funcionario técnico, que aunque es cuota de un partido, no tiene intereses políticos. Otra tarea será cumplir con el Acuerdo de Punto Final, que fue adelantado por el exministro Uribe, pero que aún hoy tiene problemas, como en Antioquia, región que sigue reclamando el giro de alrededor de $130 millones para sanear las deudas del sector. Zuluaga señala que “con él se gestó toda la política de atención en salud que hoy se conoce como Maite y tiene grandes retos, principalmente en la financiación de la red pública hospitalaria para responder a los retos que traerá la política nacional de atención de salud en el sector rural”. Otra tarea es mantener activo el sistema de prevención frente a una posible, aunque baja, llegada del nuevo coronavirus, y seguir enfrentando el dengue, que en el primer mes del año dejó 12.071 notificaciones, 5.839 más que en enero de 2019. Por otra parte, Ruiz Gómez también fue clave en los conceptos que emitió en ese entonces el Minsalud para suspender las aspersiones de glifosato, decisión con la que el actual grueso de representantes del partido de gobierno no está de acuerdo. Al consultarles a los analistas cómo actuará el nuevo ministro dicen que su prioridad siempre será “la médica y salubrista”, aunque reconocen que será difícil afrontar el debate del glifosato.