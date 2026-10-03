Destapan 147 terabytes de información y presuntas irregularidades en la DNI durante el gobierno Petro

La auditoría forense ordenada por el gobierno de Abelardo De La Espriella sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) puso bajo la lupa la operación de la agencia estatal durante el gobierno de Gustavo Petro y dejó un expediente de hallazgos que ahora será remitido a la Fiscalía.
El material recopilado, de acuerdo con la denuncia de la revista Semana, incluye 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco celulares y tabletas, elementos que ya están bajo cadena de custodia.
Cerca de 20 % de los más de 500 funcionarios de la entidad también estaría colaborando con los investigadores mediante testimonios y documentos, se lee en la publicación periodística.
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