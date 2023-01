Un grupo armado residual secuestró al soldado del Ejército Luis Domingo Morelos González. El uniformado se encontraba de licencia cuando fue retenido por los ilegales en el municipio de Santa Rosa (sur de Bolívar).

“Se realizó la denuncia ante las autoridades competentes por el delito de secuestro de nuestro SL18 Luis Domingo Morelos González, cuando se encontraba de permiso”, confirmó la Fuerza de Tarea Conjunta Marte de la Primera División del Ejército.

Los hechos, de momento, fueron atribuidos al grupo armado ilegal denominado como el E37. Las autoridades informaron que los hechos están siendo investigados y que el Ejército adelanta operaciones de búsqueda para dar con el paradero del secuestrado y sus raptores.

“Rechazamos este crimen atroz, siendo el secuestro una clara y flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Se exige que le sea respetada su vida e integridad física, así como inmediatamente el regreso al lado de su familia”, señaló el Ejército en el comunicado.

La Primera División del Ejército ha brindado acompañamiento a la familia del soldado Domingo con un equipo interdisciplinario.

Una vez se conoció el secuestro, las disidencias emitieron una prueba de superviviencia en la que el soldado asegura que ha recibido buen trato y que está bien de salud.

“Me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo, me respetaron la vida después de que trate de huir, se portaron de la mejor forma, no me hicieron daño, ni me han golpeado ni maltratado. Como se dan cuenta estoy bien de salud”, dice Domingo y añade que el motivo de su retención es porque lo encontraron consumiendo sustancias ilícitas.

Estos hechos –atribuidos a las disidencias– se conocen menos de 12 horas después de que se reportara el secuestro del sargento segundo Juan Gabril Chiachanoi Miramag en la vía que conduce de el Tambo a Patía, en el departamento del Cauca.

“Sujetos de civil que portaban armas cortas y que se identificaron como integrantes del grupo armado residual Carlos Patiño detuvieron el bus y es ahí cuando secuestran a nuestro suboficial”, indicó la institución en un comunicado.