“Era el sustento que tenía para mis hijos. Quedaron desempleadas las señoras que me ayudaban y no es justo. Queda uno desconsolado con todo esto”, concluye.

“Estábamos todos con los niños. Lo perdimos todo. No pudimos ni sacar la ropa, todo está destruido”, recuerda la mujer dueña de la cafetería de la terminal destruida por el carro cargado con explosivos y que, según las primeras pesquisas de las autoridades, fue ubicado allí por integrantes del frente 10 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Arturo Ruiz.

Al momento del estallido, a las 10:45 de la noche del miércoles, Luz Dary Ardila solo pensó en sus dos nietas que dormían en el segundo piso, pero no hubo tiempo de nada. La detonación la arrojó sobre la pared, y con la explosión, las dos niñas de seis y 11 años quedaron sepultadas por una montaña de polvo y escombros.

Nuevas medidas

En medio del miedo y la tristeza de los araucanos, el ministro de Defensa, Diego Molano, realizó un segundo consejo de seguridad en menos de una semana para buscar acciones que les permita garantizar la seguridad en el departamento.

“Un grupo especial de inteligencia reforzará el trabajo para desmantelar las estructuras de las disidencias de las Farc y el Eln, capturar sus cabecillas y prevenir acciones terroristas”, dijo Molano.

Agregó que como medida adicional, se estableció un toque de queda en Arauca (capital) entre las 10:00 p.m. y 05:00 a.m.; y en Fortul, Saravena y Arauquita, entre las 09:00 p.m. y las 04:00 a.m. Pero Luz Dary, que ha visto tantos consejos de seguridad en su tierra, pide medidas más efectivas, y en su dolor por haberlo perdido todo, expresó: “Solo pido paz para este pueblo, no saben el daño que nos han hecho”