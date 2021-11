¿Se debe cambiar lema “Dios y Patria” de la Policía?

“No quiero meter cizaña divisoria. Pero el saludo ‘Dios y Patria’ de la Policía hay que cambiarlo”, sentenció este viernes Humberto de la Calle en su cuenta de Twitter, luego del infortunado evento en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá en la que uniformados en formación portaron símbolos nazi.

Aunque el político colombiano dijo que su idea no se debía a estar “en contra” de Dios y afirmó que lo que siente es que “la invocación y el tono suenan muy maluco”, las reacciones de sus opositores no se hicieron esperar.

Por una parte, la precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, citó el tweet y dijo: “Miren quién habla: el que no honró su palabra -que vale cero- cuando afirmó que si ganaba el NO en el plebiscito, no iba el ‘Acuerdo’. Vaya cinismo de quien se burla de la voluntad del pueblo”.

Del mismo partido, Sebastián López, actual vicepresidente del Concejo de Medellín, expresó: “La izquierda quiere convertir a la Policía Nacional en un cuerpo Boy Scout, para que el caos reine y puedan imponer su sistema que genera igualdad por la miseria”.

Por su parte, el embajador en Washington Juan Carlos Pinzón trinó sobre el tema, repitiendo el lema de la institución policial: Dios y Patria. Libertad y Orden. Patria Honor Lealtad”.