Este es Digno Palomino, el temido criminal que pasó de ‘Los Costeños’ a ‘Los Pepes’ y ahora pide someterse a la justicia

Digno José Palomino Rodríguez, conocido con los alias de ‘Dino’, ‘Sebas’ o ‘El Viejo’, lleva más de 15 años apareciendo en los registros de las autoridades. Su trayectoria pasó por los primeros atracos y el tráfico de drogas, siguió con su ascenso dentro de ‘Los Rastrojos Costeños’ y terminó en una ruptura con alias Castor que dio origen a ‘Los Pepes’, una estructura que las autoridades señalan como una de las organizaciones criminales con presencia en Barranquilla y su área metropolitana. Hoy, recluido en la cárcel La Picota a la espera de ser trasladado a una prisión en Girón, Santander, busca que el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella estudie su propuesta de sometimiento a la justicia. El pasado 1 de septiembre envió una carta al mandatario en la que manifestó su voluntad de abandonar la violencia, aportar al esclarecimiento de la verdad y reparar a las víctimas. La Presidencia trasladó posteriormente su solicitud a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que, dentro de sus competencias, evalúen el caso. Lea también: Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, busca someterse a la justicia: Presidencia remitió su propuesta a la Fiscalía Palomino Rodríguez nació el 7 de abril de 1986 en el barrio Barlovento, en Barranquilla. Tiene 40 años. Su nombre comenzó a quedar registrado en los archivos de la Policía mucho antes de convertirse en uno de los principales nombres del crimen organizado del Atlántico. Su primera captura, de acuerdo con los registros, ocurrió el 25 de julio de 2008, cuando fue detenido en inmediaciones de Barlovento por tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Por ese caso recibió una sentencia de 24 meses de prisión. Lea también: Jefe criminal de Barranquilla pide pista para entrar a las mesas de “paz total” Después aparecerían nuevas anotaciones y otros ingresos a establecimientos carcelarios. Para entonces, su actividad criminal todavía estaba lejos de las estructuras que posteriormente llegaría a dirigir. Las autoridades lo relacionaban con hurtos, expendio de estupefacientes y la organización de fiestas de picó (bocinas grandes usadas en fiestas de champeta en Barranquilla), una actividad que, según investigaciones policiales citadas por medios locales, habría sido utilizada para mover o lavar recursos provenientes de actividades ilegales. Lea aquí: Durante traslado de Digno Palomino a cárcel de Combita, le encontraron armas, celulares y chaleco antibalas

El salto a ‘Los Costeños’

Su ascenso se produjo en las cárceles. El año 2012 aparece como un punto de quiebre: mientras permanecía recluido en la cárcel Modelo de Barranquilla conoció a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, hoy cabecilla del grupo delincuencial Los Costeños. Ambos terminarían convertidos en las principales cabezas de una estructura que extendió su actividad por Barranquilla y varios municipios del Atlántico. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Capos disfrutan el blindaje que les ha dado la “paz total”

Un documento de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ubica la evolución de esta organización en la fragmentación de ‘Los Rastrojos’. El informe señala que, tras la captura de los hermanos Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto, ‘Castor’ y Palomino aprovecharon su posición dentro de la organización para conformar una nueva facción denominada ‘Los Costeños’. La estructura consiguió consolidar una presencia territorial extensa. Según ese mismo informe de la JEP, su área de injerencia llegó a abarcar 83 barrios de Barranquilla, 42 de Soledad, 20 de Malambo, nueve de Puerto Colombia y ocho de Galapa.

El documento describe además una organización de liderazgos cambiantes, con cabecillas que podían ejercer influencia desde la calle o desde las cárceles. En aquellos años, el nombre de Palomino quedó asociado en investigaciones de las autoridades con extorsiones, narcotráfico y homicidios. Para 2018, la Fiscalía 148 contra el Crimen Organizado de Barranquilla ya había solicitado una orden de captura en su contra por presuntos delitos como concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión y porte de armas.

La ruptura con ‘Castor’

La sociedad criminal con ‘Castor’ no terminó bien. El informe de la JEP señala que en 2022 Palomino fue expulsado de ‘Los Costeños’ por Díaz Collazos, luego de que estableciera una alianza con Dionisio Enrique Frías Castillo, alias Gordo 40, para que este último asumiera la jefatura de la organización. Siga leyendo: Revocan detención domiciliaria a Digno Palomino; alias Castor, su gran enemigo, es deportado desde Venezuela Tras su salida, Palomino conformó una nueva estructura: ‘Los Pepes’ o ‘Los Pepes del Sur’. La ruptura convirtió a antiguos aliados en rivales. Desde entonces, ‘Los Pepes’ y el sector de ‘Los Costeños’ asociado a ‘Castor’ quedaron enfrentados por el control de rentas criminales y territorios en Barranquilla y su área metropolitana. Esa fragmentación explica también una característica que las autoridades han identificado en estas organizaciones: no existe necesariamente una línea de mando única y estable. La captura de los principales cabecillas no siempre significa el fin de la estructura, porque otros integrantes pueden asumir simultáneamente funciones de dirección.

Venezuela, la captura y el regreso

Palomino salió de Colombia y terminó en Venezuela. El 10 de diciembre de 2019 fue capturado en Cabudare, estado Lara, por funcionarios de Interpol y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de ese país. Para entonces Colombia lo requería por varios delitos y sobre él pesaba una circular azul de Interpol. Durante su permanencia en Venezuela utilizó, según las autoridades de ese país, documentación falsa a nombre de Leonardo Fabio Sánchez Palomino. Pasó cerca de tres años detenido en Venezuela antes de ser entregado a Colombia. Lea también: Reclutamiento de menores llegó a máximos históricos en el gobierno Petro, según alerta Human Rights Watch El 29 de agosto de 2022 fue puesto a disposición de Migración Colombia en Cúcuta y posteriormente quedó en manos de las autoridades judiciales colombianas. A su regreso, la Fiscalía le imputó, entre otros cargos, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, fabricación y porte de armas y municiones y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Palomino no aceptó los cargos. Uno de esos procesos tuvo como consecuencia una condena de 24 meses por porte de armas de fuego. Esa sentencia llevó en abril de 2023 a que le revocaran la prisión domiciliaria y fuera enviado nuevamente a un establecimiento carcelario.

Los 17 homicidios que le atribuye la Fiscalía

El expediente contra Palomino se amplió posteriormente. En febrero de 2025, la Fiscalía le imputó 17 homicidios cometidos entre 2022 y 2023 en Barranquilla y municipios del área metropolitana, de acuerdo con información entregada durante una audiencia. Se trata de imputaciones, no de 17 condenas. El ente acusador sostuvo que existían nuevas evidencias y elementos materiales probatorios para atribuirle esos crímenes. El señalamiento se suma a las investigaciones que durante años han relacionado su estructura con extorsiones a comerciantes y transportadores, narcotráfico y otros delitos violentos. Su permanencia en prisión, entonces, tampoco ha significado el final de su influencia, según las autoridades. Precisamente una de las preocupaciones que han rodeado sus traslados es la posibilidad de que los cabecillas continúen impartiendo instrucciones desde los establecimientos penitenciarios. Este mes Palomino fue trasladado desde Picaleña, en Ibagué, a La Picota, en Bogotá, mientras se preparaba su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander. Su defensa confirmó que la medida seguía en proceso de ejecución. Pero mientras se endurecían sus condiciones de reclusión, Palomino abrió otro frente: el del sometimiento.

El 1 de septiembre pasado, él y Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’, enviaron una carta al presidente Abelardo De La Espriella en la que ratificaron su voluntad de abandonar la violencia, contribuir al esclarecimiento de la verdad, reparar a las víctimas y reincorporarse a la vida civil dentro del marco de la Constitución y la ley. La solicitud coincide con la política anunciada por el Gobierno de De La Espriella, que ha señalado que no abrirá mesas de negociación con estructuras criminales y que la vía contemplada será el sometimiento a la justicia.

Esta es parte de la carta que envió Digno Palomino, a través de su defensa, al presidente Abelardo De la Espriella. Foto: redes

El Ministerio de Justicia informó además que trabaja en un proyecto de ley sobre esta materia, actualmente en revisión por la Presidencia. Este lunes la Presidencia confirmó el traslado de la solicitud de Palomino a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que ambas entidades evalúen el caso y adopten las decisiones correspondientes dentro de sus competencias. Así llega Palomino a los 40 años: después de más de una década y media de aparecer en expedientes policiales y judiciales, de pasar por ‘Los Costeños’, romper con ‘Castor’, levantar su propia estructura criminal, ser capturado en Venezuela y enfrentar nuevas imputaciones por homicidio, ahora intenta abrir una puerta hacia la justicia mediante un eventual sometimiento. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas