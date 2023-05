“Dios y la Virgen me arroparon”: Diego Guauque al superar cirugía contra el cáncer

A través de su cuenta de Instagram, @diego_reportero, ha compartido su proceso contra esta enfermedad, incluyendo sesiones de quimioterapia, así como mensajes de motivación y ejercicios. También ha aprovechado sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo para quienes viven su misma enfermedad.

Dentro de su proceso de diagnóstico y tratamiento, Guauque comentó que quería hacer una visita al milagroso de Buga cuando se recuperara, al que le rezó para que lo ayudara a superar el cáncer.

“Estamos muy contentos. ¿Saben que me ponen más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, hija. Me duele la barriga horriblemente, pero no estoy tan jodido como la primera vez”, expresa el reportero, Diego Guauque.