En la noche de este martes, decenas de habitantes de la localidad guajira se agolparon en la vivienda de la familia en un plantón para pedir la liberación de Díaz padre, de quien las autoridades han señalado que no han sacado del país y estaría, con sus captores, moviéndose a pié por la serranía del Perijá, zona montañosa fronteriza con Venezuela.

“El lapso fue muy breve entre la comunicación de los campesinos y el rescate de Celina”, comentó Bonilla al periódico El Tiempo.

Desde ese día, dicen llegados, Celina no ha podido dormir y su hijo, no para de llamar desde Inglaterra para recibir la confirmación de que su padre ya está en libertad. Han pasado cinco días y aún esa noticia no ha llegado.

“Aquí de una u otra manera todos somos familia. En La Guajira tenemos esos lazos arraigados de compadrazgos, de amistades. Todo el mundo está conmocionado por Luis Manuel”, dijo Bonilla.