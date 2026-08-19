Detalles de los peores casos del “Libro de la Verdad” que De la Espriella le dedicó a Petro

Gustavo Petro dejó como herencia diversos escándalos que “pusieron en riesgo la gestión pública”, según “El libro de la verdad” o “libro blanco” presentado por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre esos casos, el mandatario denunció una “nómina paralela” compuesta por 900.000 contratos de prestación de servicios.
De la Espriella calificó esos contratos como “corbatas” y habló de un “uso desmedido” de esa figura de vinculación, que supondría un pasivo contingente (obligación, gasto o deuda potencial) por $5 billones de pesos para el Estado.
En el documento, entregado a las cabezas de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, se reúnen denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno anterior, y fue elaborado a partir de hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo gobierno.
Los casos incluyen a los sectores de Presidencia, Defensa Nacional, Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación y Hacienda y Crédito Público.