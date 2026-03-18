Desmantelan ‘convención internacional’ de peleas de perros en La Calera; 13 capturados y dos perros muertos

Llegaron desde otros países, pagaron por entrar y apostaron mientras perros se destrozaban entre sí en un cuadrilátero clandestino. Así operaba una violenta “convención internacional” de peleas de perros que fue desmantelada en zona rural de La Calera, donde las autoridades sorprendieron el evento en pleno desarrollo.

La intervención fue liderada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía, tras varias semanas de seguimiento a una red que convocaba asistentes a través de grupos cerrados y redes sociales, con el objetivo de mover apuestas ilegales alrededor de las peleas.

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“Los funcionarios llegaron justo en el momento en el que se realizaban los enfrentamientos en un cuadrilátero de madera entre caninos de Colombia y otros traídos del exterior”, informó la Fiscalía.

Al momento del allanamiento, los investigadores encontraron la estructura montada y a varios perros enfrentándose. Algunos de los animales habían sido traídos desde el exterior exclusivamente para participar en los combates, lo que confirma el alcance internacional de esta práctica ilegal.