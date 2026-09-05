Demolerán seis edificios en Cali tras los daños del terremoto, esto dijo el alcalde Eder

La reconstrucción de Cali tras el terremoto que sacudió a la ciudad entra en una nueva etapa. El alcalde Alejandro Eder confirmó que la próxima semana comenzarán las demoliciones de los edificios que sufrieron daños estructurales graves y que no pueden ser recuperados.
“Estemos preparados anímicamente porque la semana entrante empezaremos a demoler los edificios que no son salvables”, señaló el mandatario en declaraciones a varios medios de comunicación.
Hasta el momento, seis edificaciones han sido aprobadas para demolición, luego de las evaluaciones realizadas por las autoridades tras el sismo. Los trabajos hacen parte de las labores de recuperación que se adelantan en Cali después de la emergencia.
Eder también explicó que la demolición representa apenas una parte del proceso y advirtió sobre el impacto que tendrá para las familias que habitaban estos inmuebles.