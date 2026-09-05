Demolerán seis edificios en Cali tras los daños del terremoto, esto dijo el alcalde Eder

La reconstrucción de Cali tras el terremoto que sacudió a la ciudad entra en una nueva etapa. El alcalde Alejandro Eder confirmó que la próxima semana comenzarán las demoliciones de los edificios que sufrieron daños estructurales graves y que no pueden ser recuperados. “Estemos preparados anímicamente porque la semana entrante empezaremos a demoler los edificios que no son salvables”, señaló el mandatario en declaraciones a varios medios de comunicación. Hasta el momento, seis edificaciones han sido aprobadas para demolición, luego de las evaluaciones realizadas por las autoridades tras el sismo. Los trabajos hacen parte de las labores de recuperación que se adelantan en Cali después de la emergencia. Eder también explicó que la demolición representa apenas una parte del proceso y advirtió sobre el impacto que tendrá para las familias que habitaban estos inmuebles.

“Quiero reiterarles que la parte más fácil es demoler el edificio. Lo que no podemos olvidar es que en cada edificio de esos había viviendas, había apartamentos, había sueños, había personas que vivían, personas que quizás hoy están sufriendo mucho porque ven que pierden su patrimonio”, afirmó. El alcalde sostuvo además una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella en Bogotá, después de la cual se anunció que en los próximos días se conocerán nuevas estrategias y recursos destinados a acelerar la recuperación de la ciudad. Conozca: Misión de rescatistas de Israel concluyó su labor en una Cali devastada con 29 cuerpos recuperados de los escombros

Según Eder, las consecuencias del terremoto no terminarán con la atención de la emergencia y Cali tendrá por delante un proceso prolongado de reconstrucción. Por ello, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los ciudadanos para mantener la atención sobre las zonas afectadas. “Esta tragedia apenas está iniciando”, afirmó el mandatario, quien pidió no dejar de lado a Cali, el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Cali con corte al 4 de septiembre de 2026, 52.343 familias habían sido evaluadas para determinar los daños y sus necesidades. Además, 44.352 personas fueron reportadas como damnificadas y 469 permanecían en alojamientos temporales. En materia de infraestructura, las autoridades han realizado diagnósticos especializados en 1.708 edificaciones. De estas, 437 fueron clasificadas como habitables, 765 como no habitables y 469 quedaron bajo la categoría de uso restringido. La Alcaldía también reportó la entrega de 557,2 toneladas de ayudas y la participación de 1.100 funcionarios en las labores de atención de la emergencia.

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